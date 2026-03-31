به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی عصر سهشنبه از کتابخانه های عمومی شهریار، علامه طباطبایی، الدار-اصلان سعادتجو، پروین اعتصامی و شهید مدنی تبریز بازدید کرده و از نزدیک با کتابداران و اعضای کتابخانه دیدار و گفت و گو کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: کتابخانهها در دورههای بحرانی بهعنوان مراکز حفاظت از دانش، ارائه خدمات سلامت روان، و ایجاد فرصتهای آموزشی برای همه اقشار جامعه نقش بسزایی دارند.
بابایی با تاکید بر نقش مهم کتابخانه های عمومی و کتابداران در ایجاد آرامش و امید در جامعه در شرایط خاص، افزود: کتابخانه های عمومی در شرایط خاص نیز به عموم مردم خدمات کتابخانه ای ارائه کرده و میزبان علاقمندان به کتاب و کتابخوانی می باشند.
