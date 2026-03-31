۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۱

تجلیل از خانواده شهدای حملات آمریکایی-صهیونی در جلفا

تبریز-مشاور تام الاختیار استاندار در امور ایثارگران بهمراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی، با سفر به شهرستان جلفا با خانواده های شهدای تجاوزات آمریکایی-صهیونی دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه‌شنبه در راستای پاسداشت مقام شامخ ایثار و شهادت، جمعی از مسئولان ارشد استانی و شهرستانی با سفر به روستای مرزی «نوجه‌مهر» از توابع شهرستان جلفا، با خانواده معظم شهدایی دیدار کردند که مظلومانه در شعله‌های خشم و تجاوزات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به فیض شهادت نائل آمدند.

در این دیدار صمیمی و معنوی، یاد و خاطره شهیدان والامقام «علیرضا عبادی»، «آوا عبادی»، «آرزو حسینی» و «رادمهر نظری» گرامی داشته شد؛ اعضای یک خانواده که در پی حملات وحشیانه جبهه استکبار، جان خود را فدای آرمان‌های مقاومت کردند.

عبدالرزاق میراب، مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار در امور ایثارگران ضمن ابلاغ پیام تسلیت و همدردی مدیریت ارشد استان، بر پایداری و استقامت خانواده‌های شهدا در برابر مصائب تأکید کرد.

در این مراسم که با حضور یحیی دشتی، فرماندار جلفا و یحیی‌پور، رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان برگزار شد، مسئولان با اهدای لوح یادبود، از صبر و استقامت زینب‌گونه بازماندگان این خانواده شهید تجلیل به عمل آوردند.

