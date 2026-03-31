پلیس لرستان:در کنار سپاه و ارتش آماده جانفشانی در راه اقتدار وطن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با صدور اطلاعیه‌ای به مناسبت فرارسیدن ۱۲ فروردین، این روز را یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در تعیین نظام سیاسی کشور و تجلی اراده عمومی در استقرار جمهوری اسلامی دانست.

در این اطلاعیه آمده است: «دوازدهم فروردین ماه، یادآور حماسه‌ای بزرگ و تجلی اراده ملت ایران در تعیین سرنوشت خویش است؛ روزی که با تأیید الهی و رهبری امام خمینی (ره)، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان تجدید حاکمیت اسلام ناب در عصر جدید بنیان نهاده شد. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، این مناسبت فرخنده را به عموم ملت شریف ایران، به ویژه مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان لرستان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

ملت بزرگ ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته، همواره با بصیرت، هوشیاری و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و انقلاب، وفاداری خود را به آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدا به اثبات رسانده است.

امروز نیز، در کنار نیروهای مسلح سرافراز کشورمان، اعم از سپاه مقتدر پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش قهرمان جمهوری اسلامی ایران، با همان روحیه اتحاد و همدلی که در آیه شریفه "کونوا انصار الله" (یاور خدا باشید) مورد تأکید قرار گرفته است، آماده جانفشانی در راه حفظ امنیت، اقتدار و پیشرفت میهن عزیزمان هستیم.

ما در مجموعه انتظامی استان، در کنار برادرانمان در سپاه مقتدر و ارتش همیشه قهرمان، با عزمی راسخ‌تر از گذشته، راه معمار کبیر انقلاب (ره)، امام شهیدمان و همه شهدای انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون و همچنین محور مقاومت را با صلابت تمام ادامه خواهیم داد.

پلیس لرستان همواره جان خود را فدای امنیت و آرامش مردم نجیب ایران اسلامی و به ویژه مردم مؤمن و غیور استان لرستان خواهد کرد.

پلیس استان لرستان، خود را خادم مردم دانسته و با تأسی از فرهنگ ایثار و شهادت، لحظه‌شماری برای خدمتگزاری به مردمی که ولی‌نعمتان انقلاب هستند، افتخار خود می‌داند و برای تأمین امنیت پایدار و آسایش همه‌جانبه آنان، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

پایدار باد پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران.»