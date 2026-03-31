به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) آران و بیدگل که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، این پروژه را یکی از طرح‌های محوری حوزه سلامت در منطقه خواند.

این بیمارستان که عملیات عمرانی آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شده بود و جایگزین ساختمان قدیمی بیمارستان سیدالشهداء (ع) می‌شود، با سرمایه‌گذاری عظیمی به بهره‌برداری رسید. ظفرقندی اعلام کرد که هزینه ساخت این مرکز در زیربنایی به مساحت ۱۵۳۸۰ متر مربع، بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و یک هزار میلیارد ریال از سوی خیرین سلامت منطقه تأمین شده است.

وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی مرکز جدید، تأکید کرد که این بیمارستان با ۱۳۲ تخت مصوب، شامل بخش‌های پیشرفته مانند اتاق عمل، مراقبت‌های ویژه (ICU) و بخش دیالیز، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات تخصصی منطقه ایفا خواهد کرد. ساختار این بیمارستان در پنج طبقه (شامل زیرزمین، همکف، اول، دوم و سوم) طراحی شده که بخش‌هایی از جمله اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، بخش‌های داخلی و جراحی و همچنین سالن‌های آموزش و فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد.

ظفرقندی در ادامه سخنان خود، بار دیگر بر اهمیت مشارکت خیرین سلامت در کاشان تأکید کرد و گفت: کاشان از شهرهایی است که خیرین در آن نقش چشم‌گیری در توسعه زیرساخت‌ها داشته‌اند و پیشرفت‌های حوزه سلامت مرهون مشارکت مردمی است. وی با بیان اینکه افتتاح مراکز درمانی در شرایط کنونی پیامی روشن از تداوم توسعه کشور دارد، افزود: تیم درمان کشور همچنان بدون نگرانی از کمبودها به ارائه خدمات ادامه می‌دهد.

وی همچنین درباره سیاست‌های وزارتخانه در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام توضیح داد: سیاست ما این است که ابتدا پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت را در اولویت تکمیل قرار دهیم تا از پراکندگی منابع و طولانی شدن زمان ساخت پروژه‌ها جلوگیری شود.

ظفرقندی به آمار توسعه تخت‌های بیمارستانی اشاره کرد و گفت که تا پایان سال گذشته ۶ هزار تخت جدید به ظرفیت کشور افزوده شده و برنامه افزودن حدود ۶ هزار تخت دیگر نیز برای سال آتی در دستور کار قرار دارد.