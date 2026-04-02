توصیه های پلیس راهور  تهران در روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور تهران در خصوص روز طبیعت به شهروندان توصیه کرد:ضمن تردد با سرعت مطمنه در معابر خلوت پایتخت تردد نمایند و با توجه کامل به جلو از حوادث جبران ناپذیر جلوگیری کنند.

پلیس به موتورسواران نیز توصیه کرد ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ، راکبان و ترک نشینان از کلاه ایمنی استفاده کنند.

تذکر ویژه پلیس در خصوص تخلفات ساکن در اطراف بوستان ها نیز به این ترتیب است که عدم توقف دوبله در صورت نیاز با هماهنگی پلیس بصورت مورب در معابر اقدام به توقف کنند.

توصیه پایانی پلیس در خصوص بارندگی احتمالی در روز طبیعت است:

رانندگان محترم ضمن اطمینان از وضعیت برف پاکن ها و استاندارد لاستیک ها در معابر لغزنده ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی با چراغ روشن تردد کنند.