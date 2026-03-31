  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

تصادف رانا و پیکان وانت در محور میامی به ری آباد؛ ۶ نفر مصدوم شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از تصادف رانا و پیکان وانت محور میامی به ری آباد خبر داد و گفت: شش نفر طی این حادثه مصدوم شدند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف‌ دو دستگاه خودروی رانا و پیکان وانت عصر سه شنبه در کیلومتر ۴۰ جاده میامی ـ ری آباد خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی از مصدومیت شش نفر طی این حادثه خبر داد و افزود: مجروحان بعد از انجام اقدامات اولیه هلال احمر توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: در روزهای باقی مانده نوروز از هموطنان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر خوشی را برای خود و خانواده فراهم کنند.

کد مطلب 6788489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها