تصادف رانا و پیکان وانت در محور میامی به ری آباد؛ ۶ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف‌ دو دستگاه خودروی رانا و پیکان وانت عصر سه شنبه در کیلومتر ۴۰ جاده میامی ـ ری آباد خبر داد و اظهار داشت: بلافاصله تیم‌ امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی از مصدومیت شش نفر طی این حادثه خبر داد و افزود: مجروحان بعد از انجام اقدامات اولیه هلال احمر توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: در روزهای باقی مانده نوروز از هموطنان درخواست داریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر خوشی را برای خود و خانواده فراهم کنند.