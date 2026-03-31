به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، «ستاد همیاری» با ابتکار جمعی از اعضای جامعه اصناف سینمایی در خانه سینما با هماهنگی سازمان هلال احمر شکل گرفته است.

ستادی برای همدلی، هماهنگی و پشتیبانی از امدادگرانی که در روزهای دشوار، بی‌وقفه در کنار مردم ایستاده‌اند.

هدف این ستاد، سامان‌دهی کمک‌های داوطلبانه اهالی حوزه سینما و فرهنگ و همراهان آنها برای حمایت از نیروهای امدادی و تسهیل مسیر خدمت‌رسانی است.

همچنین همه اعضای خانواده فرهنگ و هنر که تمایل دارند به‌صورت داوطلبانه در این مسیر همراه شوند، می‌توانند آمادگی خود را برای همکاری با «ستاد همیاری خانه سینما» مستقر در خانه سینما شماره یک اعلام کنند.