خودروی لکسوس با سرعت غیرمجاز ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت توقیف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اردستان بادرود در اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، حین کنترل خودروهای عبوری در محور اردستان به نایین، یکدستگاه خودرو لکسوس که با سرعت غیرمجاز و بحرانی ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت در حال تردد بود را متوقف و ضمن اعمال قانون و درج نمره منفی در سوابق راننده، خودرو روانه پارکینگ شد.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه سرعت غیرمجاز یکی از عوامل اصلی وقوع سوانح رانندگی در محورهای برون‌شهری به ویژه در این ایام نوروزی است، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از هرگونه شتاب بی‌مورد و رفتار پرخطر در جاده‌ها خودداری کنند.

وی تأکید کرد: پلیس راه با استفاده از سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت و گشت‌های محسوس و نامحسوس، با رانندگان متخلف و پرخطر برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.