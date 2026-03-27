به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا خاص‌امیری عصر جمعه در نشست با استاندار کرمانشاه و فرماندار صحنه، از رویکرد میدانی مدیریت ارشد استان و توجه ویژه به معیشت مردم قدردانی کرد و استمرار روحیه بسیجی در مدیریت استان را عامل مهمی در حل مسائل و عبور از شرایط دشوار دانست.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و تحولات اخیر منطقه، شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان جبهه مقاومت به دست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را تسلیت گفت و افزود: این ضایعه بزرگ اگرچه برای ملت ایران بسیار سنگین بود، اما اقدام به‌موقع و انقلابی مجلس خبرگان در انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، مسیر عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را با قدرت ادامه خواهد داد.

امام جمعه صحنه با تأکید بر اینکه شهادت برای رهبران الهی یک آرزوی دیرینه است، اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با این اقدام نظام اسلامی دچار تزلزل می‌شود، اما حضور گسترده مردم در صحنه و پایداری آنان نشان داد که این انقلاب ریشه‌دار است و دست قدرت الهی بر فراز آن قرار دارد.

وی در ادامه با تقدیر از اقدامات استاندار کرمانشاه و فرماندار صحنه در مدیریت بازار و رسیدگی به مسائل معیشتی مردم، تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان و اصناف همراهی خوبی با مردم دارند، لازم است نظارت بر بازار با جدیت ادامه پیدا کند تا آرامش اقتصادی جامعه حفظ شود.

خاص‌امیری خاطرنشان کرد: بیشتر بازاریان افراد منصف و متعهدی هستند، اما با معدود افرادی که با احتکار یا سوءاستفاده از شرایط به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه هستند باید برخوردی قاطع و بازدارنده صورت گیرد تا حقوق مردم تضییع نشود.