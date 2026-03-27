استاندار کرمانشاه: حضور نیروهای امنیتی مایه آرامش مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر جمعه در جریان سفر خود به شهرستان صحنه با حضور در ایست‌وبازرسی اصلی ورودی این شهر از نزدیک روند فعالیت نیروهای امنیتی و وضعیت تامین امنیت در شهرستان را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این بازدید با قدردانی از روحیه جهادی نیروهای مستقر، بیان کرد: آرامش امروز در نقاط مختلف استان کرمانشاه و شهرستان صحنه حاصل تلاش بی‌وقفه نیروهایی است که بدون ادعا و به صورت شبانه‌روزی برای حفظ امنیت جامعه در میدان حضور دارند و نقش مهمی در ایجاد اطمینان خاطر برای مردم ایفا می‌کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط خاص کشور و تهدیدات اخیر افزود: در زمانی که دشمن با تحرکات موشکی و پهپادی به دنبال ایجاد هراس بود، ایستادگی نیروهای امنیتی و همراهی بسیجیان در کنار سپاه و ارتش نشان داد که عزم ملت ایران خدشه‌ناپذیر است. حضور پرتوان شما حامل پیام آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی است.

حبیبی استمرار حضور نیروهای امنیتی در مبادی ورودی شهرستان‌ها را بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: تلاش شبانه‌روزی شما موجب شده مردم با آسودگی خاطر در سطح استان تردد کنند. دولت نیز حمایت همه‌جانبه از نیروهای امنیتی و انتظامی را وظیفه خود می‌داند؛ زیرا این مجاهدت‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌آید.

وی در پایان با تاکید بر اینکه امنیت و خدمت‌رسانی نباید با هیچ مانعی مواجه شود، خاطرنشان کرد: امنیت خط قرمز مردم و مسئولان است و همه ما قدردان تلاش کسانی هستیم که با تعهد کامل از آرامش خانواده‌های این خطه پاسداری می‌کنند.