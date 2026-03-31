ادعای جدید ترامپ: حتی اگر توافقی صورت نگیرد، به جنگ خاتمه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، «دونالد ترامپ» با بیان اینکه آمریکا به تمامی اهداف خود در جنگ علیه ایران دست یافته است، باز هم در بیان دستاوردهای تجاوز به ایران، سخنانی عجیب و غریب به زبان آورد و مدعی شد که حکومت ایران تغییر کرده است!

ترامپ حتی گفت که آمریکا، ایران را به عصر حجر برگردانده است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس خود گفت: «مأموریت ما در ایران ظرف مدتی کوتاه به پایان خواهد رسید، ظرف دو تا سه هفته ایران را ترک خواهیم کرد و ممکن است پیش از آن به توافق برسیم.»

ترامپ افزود: «عملیات را حتی اگر توافقی صورت نگیرد، پایان خواهیم داد. آمریکا بدون امضای توافق هم جنگ را متوقف می‌کند.»