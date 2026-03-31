۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۰۷

ادعای جدید ترامپ: حتی اگر توافقی صورت نگیرد، به جنگ خاتمه خواهیم داد

دونالد ترامپ که مواضع و اظهارنظرهای ضدونقیض وی مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته است، در ادامه پریشان‌گویی‌های خود، مدعی شد که آمریکا به‌تمامی اهداف خود در جنگ علیه ایران دست یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره ، «دونالد ترامپ» با بیان اینکه آمریکا به تمامی اهداف خود در جنگ علیه ایران دست یافته است، باز هم در بیان دستاوردهای تجاوز به ایران، سخنانی عجیب و غریب به زبان آورد و مدعی شد که حکومت ایران تغییر کرده است!

ترامپ حتی گفت که آمریکا، ایران را به عصر حجر برگردانده است.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهای بی پایه و اساس خود گفت: «مأموریت ما در ایران ظرف مدتی کوتاه به پایان خواهد رسید، ظرف دو تا سه هفته ایران را ترک خواهیم کرد و ممکن است پیش از آن به توافق برسیم.»

ترامپ افزود: «عملیات را حتی اگر توافقی صورت نگیرد، پایان خواهیم داد. آمریکا بدون امضای توافق هم جنگ را متوقف می‌کند.»

    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۰۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      مریض روانی سادیسمی فقط میخواست آدمهای بیگناه ایرانی رو به کشتن بده، سربازهای آمریکایی رو هم به کشتن بده، مالیات آمریکایی ها رو آتش بزنه، به زیرساخت های ایران و آمریکا و سرزمین های اشغالی خسارت بزنه. اهدافش همینها بود. حکومت هم بله عوض شد، رهبر عزیزمان امام خامنه ای به شهادت رسید و فرزندش، امام خامنه ای رهبر شد.
    • IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      خدا ریشتونو بسوزونه
    • IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      دنبال زدن اهداف خودش،است بقیه حرفها برای ارام کردن بازرهای نفت وبورس است
    • م IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      باید در همین ایام جنگ از NPT خارج شویم و الا دوباره با همین بهانه مورد هجوم قرار میگیریم.
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      بخاطر مصرف داخلی اینارو میگه
    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      این کله زرد کودک خوار تعادل روحی روانی ندارد اعتماد نکنید!!!!!!!!
    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      این حرفش فقط برای کنترله بازار نفته لحظه ای نباید غافل شد……
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      باز هم فریبی دیگر!
    • IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      از امروز ریاست شورای امنیت برای ماه آوریل به کشور دیگری سپرده می‌شود. درماه گذشته یعنی ماه مارس آمریکا رئیس این شورا را به عهده داشت برای همین هم دو روز پیش ازشروع ماه مارس حمله به ایران را آِغاز کرد. آمریکا به چنددلیل احتمالا جنگ را یکطرفه تمام می‌کند اولا به خاطر وضعیت داخلی آمریکا و مخالفت‌های مردم آمریکا. ۲. در دوره ریاست کشور دیگری غیر از آمریکا احتمال تصویب قطع نامه علیه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل زیاد است و چون او یکطرف جنگ است حق وتو ندارد.۳ . عید پاک هم نزدیک است
    • به IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      جنگ تا ظهور ولیعصر ادامه باید پیدا کند
    • هم وطن IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      باید ایران بمب اتم درست کنه تا هر ننه قمری جرئت تجاوز به ایران نکنه

