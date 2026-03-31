آیت الله اعرافی به اسقف اعظم قسطنطنیه نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله اعرافی در نامهای به عالیجناب بارتولومیو اول، اسقف اعظم قسطنطنیه و رهبر معنوی کلیسای میهنی با ابراز تأسف از شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای و بمباران دانشآموزان بیگناه در میناب، بر ضرورت ایستادگی مشترک رهبران ادیان در برابر خشونتهای سازمانیافته تأکید کرد.
مدیر حوزههای علمیه در این نامه، اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در ترور عالیترین مرجع دینی تشیّع را اقدامی فراتر از مرزهای یک کشور و توهینی آشکار به تمامی ادیان الهی خواند و نسبت به تکرار چنین تهدیدهایی علیه رهبران معنوی در سراسر جهان هشدار داد.
آیت الله اعرافی ضمن محکومیت جنایت ضدبشری در مدرسه دخترانه میناب، از اسقف اعظم قسطنطنیه خواست تا با اتخاذ موضعی روشن، ندای عدالتخواهی را در میان پیروان ادیان طنینانداز سازد.
