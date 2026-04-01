۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۴۱

طرح ۵ ماده‌ای چین و پاکستان برای آتش‌بس

چین و پاکستان از ابتکار پنج ماده‌ای برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، وزیران امور خارجه چین و پاکستان، در دیداری درباره راهکارهای برقراری آتش بس و بازگرداندن صلح به منطقه گفت‌وگو کردند.

وزارت امور خارجه چین پس از این دیدار با انتشاربیانیه ای از یک طرح پنج ماده‌ای برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس خبرداد.

براساس بیانیه یاد شده، طرح مذکور شامل ابتکارات ذیل است :

۱. فورا خصومت‌ها را متوقف کنید. چین و پاکستان خواستار آتش بس فوری و پایان جنگ شدند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش درگیری به کار گرفتند. کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به تمام مناطق آسیب دیده از جنگ را دارند.

۲. مذاکرات صلح را هرچه زودتر آغاز کنید. حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال ملی و امنیت ایران و کشورهای خلیج فارس باید حفظ شود. گفت‌وگو و دیپلماسی تنها راه‌های عملی برای حل اختلافات هستند. چین و پاکستان از طرفین در آغاز مذاکرات حمایت می‌کنند و همه طرف‌ها باید متعهد به حل مسالمت آمیز اختلافات شوند. در طول مذاکرات صلح، طرف‌های درگیر نباید از زور استفاده کنند یا تهدید به آن کنند.

۳. تضمین ایمنی اهداف غیرنظامی. اصل حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های نظامی قابل شکستن نیست. چین و پاکستان از همه طرف‌های درگیر می‌خواهند فورا حملات به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را متوقف کنند، کاملا به قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند باشند و حملات به زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، آب شیرین سازی و برق و همچنین تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز مانند نیروگاه‌های هسته‌ای را متوقف کنند.

۴. ایمنی آبراه‌ها را تضمین کنید. تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن مسیر مهم تجارت بین المللی برای کالاها و انرژی هستند. چین و پاکستان از همه طرف‌ها می‌خواهند که ایمنی کشتی‌ها و خدمه‌ای که در آب‌های تنگه هرمز گرفتار شده‌اند را حفظ کنند، برای عبور ایمن کشتی‌های غیرنظامی و تجاری در اسرع وقت ترتیبی دهند و هر چه سریع‌تر ناوبری عادی تنگه را از سر بگیرند.

۵. تضمین اولویت منشور سازمان ملل متحد. چین و پاکستان از چندجانبه گرایی واقعی حمایت می‌کنند، به طور مشترک تقویت نقش مهم سازمان ملل متحد را ترویج می‌کنند و از ایجاد چارچوب جامع صلح و تحقق صلح پایدار بر اساس اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حمایت می‌کنند.

    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      دو اصل مهم برای صلح پایدار ۱،برچیدن پایگاه‌های آمریکا ازمنطقه انتخابات آزاد در سرزمین‌های اشغالی برای تعیین نوع حکومت ۳، پرداخت غرامت آسیب‌های جنگهای تحمیلی از۵۰ ساله اخیر ا ز سوی آمریکا ولغو همه تحریم ها به ایران
    • علی IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      پس غرامت هزینه های تحمیلی و معرفی متجاوزان به کشورمان چه میشود؟ در ضمن باز شدن تنگه هرمز با چه سازکاری؟ چه کسی باید تضمین بدهد که دوباره به ایران حمله نمی شود؟ چین اصلا کشور دوست با ایران نبوده و نیست
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      قابل توجه اونایی که فکر میکردن چین پشتیبان ماست
    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      این بیانیه هیچ نفعی برای ایران ندارد مگر این دو کشور شریک تجاری ایران اسلامی نیستند ؟!!!
    • IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      شروط پایان جنگ رو ایران طراحی میکنه.
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      و گاوهای کاخ سفید و پنتاگون که اصلا مذاکره نمی دونند چی هست. بعضی ها رو باید زد تا سرجاشون بشینند. زبون نمی فهمند
    • احمد IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      این پنج بنددرواقع نوعی آتش بس برای مذاکره غیرمنطقی باحضورچماق است!.اینکه تجهیزات نظامی آمریکادرمنطقه باشندآتش بس بشودتادشمن تجدیدقواکندوبعدشروط غیرمنطقی وخودخواهانه اش راکه ایران اصلاقبول نداردبیان کندماننداینست که ما یک تنفس برعلیه خودبه آمریکابدهیم،تنگه هرمزبازشودوبه نقطه اول برگردیم تامرحله دوم تجاوزآغازشود!برای مذاکره ابتدا بایدمنطقه برای ایران امن وتجهیزات نظامی آمریکاازمنطقه خارج شوند.درثانی آمریکا تامادامی که برمواضع زورگویی خوددرشروط مذاکره باقی مانده،آتش بس یک سم مهلک برای ایران است
    • رضا IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      اینها شرایط کلاسیک است در این جنگ کافی نیست غرامت را تنها می‌توان از محل عوارض عبور تامین کرد که باید تعیین تکلیف شود و بعدش ضمانت عدم تکرار جنگ است
    • کارا IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      ایران کشور صلح دوستی است باید صلح کنیم
    • صادق IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      اصلاً کافی نیست . ضعف عمده در این شروط : عدم محکومیت آغازگر جنگ و عدم تعیین تکلیف جبران خسارت برای ایران و عدم تائید حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است .

