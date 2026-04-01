به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، وزیران امور خارجه چین و پاکستان، در دیداری درباره راهکارهای برقراری آتش بس و بازگرداندن صلح به منطقه گفت‌وگو کردند.

وزارت امور خارجه چین پس از این دیدار با انتشاربیانیه ای از یک طرح پنج ماده‌ای برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس خبرداد.

براساس بیانیه یاد شده، طرح مذکور شامل ابتکارات ذیل است :

۱. فورا خصومت‌ها را متوقف کنید. چین و پاکستان خواستار آتش بس فوری و پایان جنگ شدند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش درگیری به کار گرفتند. کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به تمام مناطق آسیب دیده از جنگ را دارند.

۲. مذاکرات صلح را هرچه زودتر آغاز کنید. حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال ملی و امنیت ایران و کشورهای خلیج فارس باید حفظ شود. گفت‌وگو و دیپلماسی تنها راه‌های عملی برای حل اختلافات هستند. چین و پاکستان از طرفین در آغاز مذاکرات حمایت می‌کنند و همه طرف‌ها باید متعهد به حل مسالمت آمیز اختلافات شوند. در طول مذاکرات صلح، طرف‌های درگیر نباید از زور استفاده کنند یا تهدید به آن کنند.

۳. تضمین ایمنی اهداف غیرنظامی. اصل حفاظت از غیرنظامیان در درگیری‌های نظامی قابل شکستن نیست. چین و پاکستان از همه طرف‌های درگیر می‌خواهند فورا حملات به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را متوقف کنند، کاملا به قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند باشند و حملات به زیرساخت‌های حیاتی مانند انرژی، آب شیرین سازی و برق و همچنین تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز مانند نیروگاه‌های هسته‌ای را متوقف کنند.

۴. ایمنی آبراه‌ها را تضمین کنید. تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن مسیر مهم تجارت بین المللی برای کالاها و انرژی هستند. چین و پاکستان از همه طرف‌ها می‌خواهند که ایمنی کشتی‌ها و خدمه‌ای که در آب‌های تنگه هرمز گرفتار شده‌اند را حفظ کنند، برای عبور ایمن کشتی‌های غیرنظامی و تجاری در اسرع وقت ترتیبی دهند و هر چه سریع‌تر ناوبری عادی تنگه را از سر بگیرند.

۵. تضمین اولویت منشور سازمان ملل متحد. چین و پاکستان از چندجانبه گرایی واقعی حمایت می‌کنند، به طور مشترک تقویت نقش مهم سازمان ملل متحد را ترویج می‌کنند و از ایجاد چارچوب جامع صلح و تحقق صلح پایدار بر اساس اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حمایت می‌کنند.