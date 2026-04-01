هدف دشمن از جنگ رمضان ساخت معبد سوم سلیمان و مقابله جمهوری اسلامی است

ستار هدایت‌خواه در گفت و گو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ۱۲ فروردین گفت: پرسش‌های مهمی در رابطه با هدف دشمن از آغاز جنگ رمضان، موضوع سلاح هسته‌ای، حمایت از جبهه مقاومت یا دستیابی به موشک‌های برد بلند مطرح شده است.

وی با بیان اینکه هدف نهایی دشمن که خودشان به آن اشاره کرده‌اند، ساخت معبد سوم سلیمان است، افزود: این نماد بر روی لباس سربازان آمریکایی و اسرائیلی نیز دیده می‌شود.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان ساخت معبد سوم سلیمان را رمز حکومت جهانی یهود دانست و ادامه داد: آنها قصد دارند این معبد را در مسجدالاقصی بنا کنند و سال‌ها است زیر این مسجد را حفاری کرده‌اند تا با هر حادثه‌ای تخریب شود.

وی به دومین علت جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: نتانیاهو در یک سخنرانی اذعان کرده که ایرانی‌ها اماغله هستند و کشتن زنان و کودکان اماغله را واجب می‌دانند.

هدایت‌خواه همچنین با بیان اینکه طبق گفته آمریکایی ها و رژیم صهیونی، جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین مانع برای تحقق حکومت جهانی یهود است، گفت: طبق گفته برخی مقامات آمریکایی، ایرانی‌ها در حال فراهم کردن زمینه ظهور دوازدهمین امام خود هستند و دشمنان این جنگ را جنگ آخرالزمانی می‌دانند.

وی افزود: هدف آنها نابودی حکومت و مردمی است که زمینه‌ساز ظهور امام زمان هستند.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه خداوند اراده کرده پرچم به دست مردم ایران در سراسر جهان گسترش یابد، تصریح کرد: بنابراین ماموریت ملت ایران جهانی است و هر کسی بخواهد علیه ظلم قیام کند، مردم ایران را الگو قرار می‌دهد.

هدایت‌خواه در پایان بر آمادگی مردم برای مسئولیت بزرگ تأکید کرد و افزود: «حضور مردم در خیابان با جهاد در راه خدا، اقامه نماز شب و تلاوت قرآن برابری می‌کند و باید تا هر زمان که نیاز بود در خیابان حضور داشته باشند.