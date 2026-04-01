آرش فرهادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه کاروان ایران با ۶۱ ورزشکار و در قالب ترکیب ۱۰۲ نفره در بازی های ساحلی آسیا شرکت می کند، گفت: این ورزشکاران تنها در بخش مردان و از ۱۰ رشته هستند. البته تعداد رشته های حاضر در بازی ها بیشتر از این تعداد است اما کمیته ملی المپیک‌ با تاکید بر کیفی گرایی، روی اعزام ۱۰ رشته به جمع بندی رسید.

وی ادامه داد: در واقع از ابتدا حضور کیفی در سانیا ملاک اعزام بود و بر همین مبنا هم بررسی های لازم را در نشست ها داشتیم ‌و به جمع بندی رسیدیم.

سرپرست کاروان ایران در بازی های ساحلی آسیا در مورد پیش بینی عملکرد این کاروان در سانیا تصریح کرد: باید بر اساس گزارش ‌و تحلیل فنی کادر فنی هر یک از رشته ها، پیش بینی داشته باشیم اما آنچه مسلم است روی مدال هر ۱۰ رشته حساب کرده ایم، قطعا رنگ مدال ها متفاوت از یکدیگر است اما پیش بینی داریم در تمام رشته های اعزامی صاحب مدال شویم.

فرهادیان همچنین در مورد برگزاری مراسم بدرقه برای کاروان دنا گفت: به خاطر شرایط جنگی کشور و ممنوعیت های موجود، چنین مراسمی نخواهیم داشت.

وی در مورد زمان اعزام کاروان نیز گفت: اعضای کاروان به صورت زمینی از کشور خارج می شوند تا از طریق یکی از کشورهای همسایه عازم چین شوند، هنوز بلیت پرواز نهایی نشده و به همین دلیل زمان دقیق آغاز سفر هم نهایی نشده است. انچه مسلم است اعزام زودهنگام در برنامه است تا ورزشکاران اردویی در چین داشته باشند.