خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان_ زینب تاجیک، عضو هیئتعلمی پژوهشکده زن و خانواده؛ در نگاه قرآن، «نصرت الهی» مفهومی عمیقتر از آن چیزی است که در برداشتهای معمول از پیروزی به ذهن میآید. غالباً وقتی از پیروزی سخن گفته میشود، ذهن به غلبهای سریع و قابل مشاهده در میدان نبرد یا رقابت معطوف میشود؛ اما در منطق قرآن، نصرت الهی تنها به یک پیروزی ظاهری و فوری محدود نمیشود. این مفهوم گسترهای وسیعتر دارد و به مجموعهای از امدادها، تحولات و نتایجی اشاره میکند که در مسیر تحقق حق و استقرار ارزشهای الهی پدید میآید. از همین رو، در تبیینهایی که از سوی رهبر شهیدمان آیتالله سیدعلی خامنهای درباره آیات نصرت ارائه شده است، میان «پیروزی عادی» و «نصرت الهی» تفاوتی بنیادین مطرح میشود.
پیروزی در معنای متعارف آن، غالباً به نتیجهای فوری و قابل مشاهده در میدان رقابت یا نبرد اشاره دارد؛ نتیجهای که با معیارهای مادی سنجیده میشود. اما نصرت الهی مفهومی عمیقتر است. در این نگاه، ممکن است یک جامعه یا جریان حق در مقطعی با دشواریها، خسارتها یا حتی شکستهای ظاهری روبهرو شود، اما در عین حال در مسیر تحقق وعده الهی قرار داشته باشد. به تعبیر دیگر، نصرت الهی همیشه به معنای یک پیروزی فوری، مادی و ظاهری نیست، بلکه میتواند در قالبهای متنوعی از خیر و پیشرفت تحقق یابد و در نهایت به غلبه حق بینجامد.
در همین چارچوب، رهبر_شهید آیتالله سیدعلی خامنهای با تأکید بر شرط اساسی تحقق این وعده الهی، بر رابطه میان «نصرت دین» و «نصرت الهی» تأکید میکنند. ایشان با اشاره به آیهی ﴿إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ﴾ توضیح میدهند که یاری خداوند به بندگان، مشروط به یاری دین اوست. به تعبیر ایشان: «اگر شما از دین او حمایت نمودید و از راه خدا پیروی کردید و آن را نصرت نمودید، خدا شما را نصرت خواهد نمود؛ لذا ما باید به این وعده اعتماد داشته باشیم» (بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت، 06/06/1392).
از این منظر، مسئله اصلی در حرکتهای الهی، انجام وظیفه و عمل به تکلیف است، نه صرفاً رسیدن به نتیجهای خاص در کوتاهمدت. قرآن نیز نصرت را ثمره ایمان، صبر و استقامت معرفی میکند. هرچه این مؤلفهها در جامعهای قویتر باشد، زمینههای تحقق نصرت الهی نیز بیشتر فراهم میشود. اما اگر این عناصر تضعیف شوند، حتی با وجود امکانات مادی، امکان دستیابی به نصرت و حتی پیروزی پایدار کاهش مییابد.
نکته مهم دیگر در فهم نصرت الهی، تفسیر درست از حوادث دشوار و پرهزینه در مسیر حق است. در نگاه صرفاً نتیجهگرایانه، شهادت، اسارت یا فشار دشمن میتواند نشانه شکست تلقی شود؛ اما در منطق قرآنی، این امور لزوماً به معنای فقدان نصرت نیست. تاریخ اسلام نیز نمونهای روشن از این حقیقت را در واقعه عاشورا نشان میدهد. در ظاهر، یاران اندک امام حسین(ع) در برابر سپاه دشمن به شهادت رسیدند، اما همین ایستادگی و وفاداری به تکلیف، به یکی از بزرگترین پیروزیهای تاریخی جبهه حق تبدیل شد؛ پیروزیای که نه در میدان نظامی، بلکه در بیداری وجدانها و ماندگاری پیام عدالت و حقطلبی جلوهگر شد.
بر همین اساس، نصرت الهی را باید در مجموعهای از نتایج گستردهتر جستوجو کرد: تقویت ایمان و اراده مؤمنان، شکلگیری وحدت و عزت در جامعه، بیداری ملتها و تثبیت جریان حق در برابر فشارها. اینها همگی میتوانند جلوههایی از نصرت الهی باشند، حتی اگر در کوتاهمدت با دشواریها و هزینههایی همراه باشند.
بنابراین فهم درست از مفهوم نصرت الهی میتواند نگاه ما را به تحولات تاریخی و اجتماعی نیز اصلاح کند. اگر پیروزی را صرفاً در قالب نتایج فوری و مادی تعریف کنیم، بسیاری از مجاهدتها و فداکاریها بیثمر جلوه خواهند کرد. اما اگر نصرت الهی را در افق گستردهتر وعدههای الهی ببینیم، روشن میشود که حرکت در مسیر حق در دشوارترین شرایط میتواند بخشی از روند تحقق همان وعده الهی باشد. امروز نیز ملت شریف ایران در مواجهه دشوار با دشمنان آمریکایی، صهیونی و منطقهای، بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه به همین نکته است که، نصرت الهی در سایه انجام وظیفه، حفظ ایمان و ایستادگی در مسیر حق، محقق میشود. امید آنکه با استمرار این مسیر، نصرت الهی هرچه زودتر شامل حال این ملت سرافراز گردد.
