ایجاد ۱۸۰۰ شغل پایدار در حوزه دامداری صنعتی شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبه چهاشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه بازدید از یک دامداری در شاهرود اعلام کرد: در شهرستان شاهرود ۲۹ هزار و ۱۷۵ رأس گاو وجود دارد،
وی افزود: از این تعداد، ۱۴ هزار رأس مولد هستند و سالانه حدود ۸۰۰ تن گوشت قرمز در شهرستان تولید میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شاهرود همچنین گفت: در واحدهای گاوداری صنعتی، با بهرهگیری از اصول فنی و مدرن پرواربندی، بهداشت مناسب و تغذیه صحیح، زمینه برای پرورش دامهای با نژاد برتر فراهم شده است.
غریب مجنی افزود: این روند، علاوه بر افزایش تولید فرآوردههای گوشتی، به کاهش هزینههای تولید و ارتقای بهرهوری در واحدهای دامداری کمک میکند و میتواند نقش مهمی در پایداری تولید ایفا کند.
وی درباره تاثیرات دامداری بر اقتصاد شاهرود توضیح داد: فعالیت در بخش دام سنگین برای ۵۸۰ نفر اشتغال مستقیم و یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است؛ موضوعی که نشاندهنده ظرفیت بالای این بخش در رونق اقتصادی شهرستان است.
