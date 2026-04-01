۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

حمله موشکی یمن به اهداف حساس رژیم صهیونیستی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در چارچوب عملیات مشترک با ایران و حزب الله، اهداف حساس رژیم صهیونیستی را در جنوب فلسطین اشغالی با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات موشکی به اهداف حساس رژیم صهیونیستی در چارچوب عملیات مشترک با ایران و حزب الله خبر داد.

در بیانیه تصویری یحیی سریع در خصوص این حملات آمده است: در ادامه حمایت خود از جبهه‌های مقاومت و جهاد و انجام وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال مردم آزاده امت اسلامی‌مان در ایران، عراق، لبنان و فلسطین، نیروهای مسلح ما با یاری و توکل به خداوند، سومین عملیات نظامی در «نبرد جهاد مقدس» را انجام دادند و اهداف حساس دشمن اسرائیلی را در جنوب فلسطین اشغالی با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند.

یحیی سریع تأکید کرد: این عملیات به طور مشترک با برادران مجاهد ما در ایران و حزب‌الله لبنان انجام شد و به لطف خداوند با موفقیت به اهداف خود رسید.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح یمن تأکید می‌کنند که تشدید تجاوز، جنایات و حملات دشمن به لبنان، ایران، عراق و فلسطین، تنها یمن آزاد و سربلند را در مرحله آتی به سوی تشدید بیشتر عملیات نظامی سوق خواهد داد و این روند تا زمانی که تجاوز متوقف و محاصره برداشته شود، ادامه خواهد یافت.

