پیام استاندار فارس به مناسبت سالروز جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر حسینعلی امیری در پیامی به مناسبت ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: این روز تجلی اراده پولادین ملت بزرگ ایران و نقطه عطفی در تاریخ معاصر است.

متن این پیام به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸، روز تجلی اراده پولادین ملت بزرگ ایران و نقطه عطفی در تاریخ معاصر این سرزمین است؛ روزی که ایرانیان با رأی قاطع خود، «جمهوری اسلامی» را به‌عنوان نظام سیاسی برآمده از ایمان دینی، استقلال‌خواهی و مردم‌سالاری برگزید و سرنوشت خویش را بر پایه «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» رقم زد.

امروز در حالی سالگرد روز جمهوری اسلامی را گرامی می‌داریم که کشور عزیزمان ایران با شرایط ویژه و پیچیده تجاوز نظامی، فشارهای اقتصادی و جنگ‌های ترکیبی مواجه است، اما سرمایه بی‌بدیل این ملت یعنی «اتکال به خداوند سبحان، همبستگی و انسجام، اتحاد ملی و همراهی مردم و مسئولان» همواره مسیر پیروزی و سربلندی را در دشوارترین شرایط هموار کرده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جمهوری اسلامی ایران، این روز بزرگ را به محضر رهبر انقلاب اسلامی (حفظه‌الله)، ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم شریف استان فارس تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با استمرار وحدت و انسجام ملی که برگرفته از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی است، شاهد پیروزی در این نبرد نابرابر و شکوفایی و عزت بیش از پیش ایران عزیز و استان فارس باشیم.