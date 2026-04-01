وحدت و مقاومت، شرط قطعی شکست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حاج غلامرضا قاسمیان، شامگاه چهارشنبه به مناسبت ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی در تجمع بزرگ مردمی در میدان شهدای شیراز با بیان نکاتی از معارف قرآن گفت: سرنوشت این جنگ با پایداری و وحدت مردم، نیروهای مسلح، دیپلماتها، مسئولان و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب قطعی خواهد بود.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد میتواند چندروزه نظام را از هم بپاشد، اما حضور مردم در میدان سبب شد با شکست مواجه شود.
داور برنامه تلویزیونی محفل با تأکید بر اینکه این شیوه از جنگ وعده الهی پیروزی را به همراه دارد، افزود: هر کس دین خدا را یاری کند، خداوند حمایت خود را شامل او خواهد کرد. مردم در این میدان هر کاری لازم بوده انجام دادهاند و شایسته پیروزی هستند.
حجت الاسلام قاسمیان، استغاثه را نخستین شرط پیروزی دانست و گفت: نیروهای مسلح برای حفظ غیرت، ناموس و شرف مردم سختیها را متحمل میشوند. تجهیزات نظامی ایران کافی است و با چنین شیوهای میتوان تا دو سال جنگ را ادامه داد.
وی ادامه داد: وقتی مومنان سر به آسمان میگیرند و استغاثه میکنند، نصرت الهی نزدیک میشود.
داور برنامه تلویزیونی محفل نکته دوم را مقاومت، استقامت و استحکام عنوان کرد و افزود: هر کسی که امروز سخن از مذاکره یا آتشبس بزند قطعاً خائن است و تمام مسئولان برای شکست دشمن یکدل هستند.
حجتالاسلام قاسمیان درباره پرسشهایی مبنی بر زمان پایان جنگ گفت: در این زمینه نباید ادبیات قرآن فراموش شود. جنگها ذاتاً تمام نمیشوند؛ ممکن است قلهای فتح شود، اما تا زمانی که به قدرت بازدارندگی نرسیم مسیر ادامه دارد تا دشمن هرگز جرأت تعرض به کشور را پیدا نکند.
وی ادامه داد: اثر خون نفس پاک امام شهید است که امروز در صحنه هستیم و مردم با شور و خروش حضور دارند. برای اتمام جنگ پایگاههای نظامی آمریکا باید از منطقه جمع شود.
این کارشناس دینی تنظیمگری تنگه هرمز را موضوعی بسیار مهم دانست و گفت: با امام مسلمین بیعت کرده و تنگه هرمز را رها نخواهیم کرد.
حجتالاسلام قاسمیان همچنین غرامت را از دیگر مطالبات دانست و اظهار کرد: این خواسته امام مسلمین است و دشمن باید غرامت پرداخت کند و اگر نکند، نابودش خواهیم کرد.
