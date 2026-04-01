۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

فاز دوم حرم تا حرم به زودی آغاز می شود؛ افتتاح ۳۶کیلومتر مسیر با ۳ همت

سمنان- استاندار سمنان با بیان اینکه ۳۶ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم در محدوده آرادان و سرخه آماده بهره برداری است، گفت: فاز دوم این طرح هم به زودی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان ضمن اشاره به پروژه های در دست اجرا در استان بیان کرد: ۳۶ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم در محدوده آرادان و سرخه آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتبار سه هزار میلیارد تومان ساخته و آماده بهره‌برداری شده است، افزود: عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر فاز دوم به زودی آغاز می‌شود.

استاندار سمنان همچنین سال ۱۴۰۴ را سال درخشانی در زمینه جذب سرمایه گذار و تولید برق خوشیدی در استان دانست و ابراز کرد: برای تولید سه هزار و ۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی، قرار داد امضا شده است.

کولیوند با بیان اینکه هم اکنون ۲۳۰ مگاوات برق خورشیدی تولیدی استان سمنان به شبکه متصل شده است، ابراز کرد: استان سمنان به واسطه شرایط طبیعی قطب نیروگاه های خورشیدی کشورمان محسوب می شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی در حوزه آموزش و پرورش و جایگزینی مدارس فرسوده شهری و روستایی بیان کرد: ۷۸ پروژه آموزشی در استان سمنان در دست اجرا است که عمدتاً آماده بهره برداری هستند.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۱۸۳ مدرسه در سراسر استان طی سال ۱۴۰۴ نیز بازسازی و بهسازی شده‌ است، تاکید کرد: در سال تحصیلی آتی تعداد قابل توجهی کلاس درس برای تحویل به آموزش و پرورش آماده می شود

