فاز دوم حرم تا حرم به زودی آغاز می شود؛ افتتاح ۳۶کیلومتر مسیر با ۳ همت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان ضمن اشاره به پروژه های در دست اجرا در استان بیان کرد: ۳۶ کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم در محدوده آرادان و سرخه آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتبار سه هزار میلیارد تومان ساخته و آماده بهره‌برداری شده است، افزود: عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر فاز دوم به زودی آغاز می‌شود.

استاندار سمنان همچنین سال ۱۴۰۴ را سال درخشانی در زمینه جذب سرمایه گذار و تولید برق خوشیدی در استان دانست و ابراز کرد: برای تولید سه هزار و ۷۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی، قرار داد امضا شده است.

کولیوند با بیان اینکه هم اکنون ۲۳۰ مگاوات برق خورشیدی تولیدی استان سمنان به شبکه متصل شده است، ابراز کرد: استان سمنان به واسطه شرایط طبیعی قطب نیروگاه های خورشیدی کشورمان محسوب می شود.

وی با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی در حوزه آموزش و پرورش و جایگزینی مدارس فرسوده شهری و روستایی بیان کرد: ۷۸ پروژه آموزشی در استان سمنان در دست اجرا است که عمدتاً آماده بهره برداری هستند.

استاندار سمنان با بیان اینکه ۱۸۳ مدرسه در سراسر استان طی سال ۱۴۰۴ نیز بازسازی و بهسازی شده‌ است، تاکید کرد: در سال تحصیلی آتی تعداد قابل توجهی کلاس درس برای تحویل به آموزش و پرورش آماده می شود