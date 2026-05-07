۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

استاندار سمنان: ۱۸۳ مدرسه نوسازی شد؛ ۳۳ پروژه تازه در راه است

سمنان- استاندار سمنان از تکمیل عملیات ساخت ۳۳ مدرسه تا پایان شهریور ماه خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۱۸۳ مدرسه در استان بهسازی شده و ۷۸ مدرسه نیز از نو ساخته و تجهیز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان به مناسبت بزرگداشت هفته معلم در محل پارک علم و فناوری سمنان به موضوع پروژه های عمرانی حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: طی سال گذشته ۱۸۳ مدرسه بهسازی، تعمیر و بازسازی شدند.

وی با تاکید به اینکه ارتقا کیفیت فضای آموزشی در استان سمنان مورد تاکید است، ادامه داد: عملیات بهسازی و نوسازی مدارس همچنان بی وقفه ادامه دار است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه ۷۸ مدرسه در استان سمنان ساخته و تجهیز شدند، توضیح داد: قطعا بدون حضور موثر خیران این پروژه ها به ثمر نمی نشست.

کولیوند از ساخت ۳۳ مدرسه از این پروژه های باقی مانده خبر داد و اظهار داشت: این طرح های آموزشی تا پایان شهریور ماه سال جاری در استان تکمیل و به بهره برداری می رسند.

وی هزینه کرد در حوزه آموزش و پرورش را یک سرمایه گذاری برای آینده خواند و اضافه کرد: بر همین اساس روند توسعه زیر ساخت ها و عدالت آموزشی در استان ادامه دار است.

