۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

شهادت جوان گچسارانی در جنگ رمضان

یاسوج-معاون فرهنگی بنیاد شهید کهگیلویه و بویراحمد از شهادت یک هم استانی در استان فارس خبر داد.

ابوذر دیماد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی حمله تروریستی آمریکایی صهیونیستی در استان فارس، یکی از جوانان گچسارانی به نام «هاشم سینا تلچگاه» حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد افزود: «هاشم سیناء تلچگاه» از جوانان شهرستان گچساران، در جریان حمله‌ای تروریستی در استان فارس، شهرستان فیروزآباد، به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید والامقام روز جمعه چهاردهم فروردین از مصلای نماز جمعه به طرف گلزار شهدا برگزار می‌شود.

    • ایرانی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      روحش شاد

