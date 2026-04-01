شهادت جوان گچسارانی در جنگ رمضان

ابوذر دیماد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در پی حمله تروریستی آمریکایی صهیونیستی در استان فارس، یکی از جوانان گچسارانی به نام «هاشم سینا تلچگاه» حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد افزود: «هاشم سیناء تلچگاه» از جوانان شهرستان گچساران، در جریان حمله‌ای تروریستی در استان فارس، شهرستان فیروزآباد، به شهادت رسید.

وی تصریح کرد: زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید والامقام روز جمعه چهاردهم فروردین از مصلای نماز جمعه به طرف گلزار شهدا برگزار می‌شود.