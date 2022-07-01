آمریکا سرخط تروریسم در جهان است/ نمایان شدن چهره عریان دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تبریز گفت: دولت آمریکا که همواره مدعی دفاع از حقوق بشر در دنیا بوده، خود از مصادیق بارز نقض آن در جهان و حتی در خود این کشور است.

وی با بیان اینکه ششم تا دوازدهم تیرماه به عنوان هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی نامگذار شده که ابتکاری ارزنده از سوی مقام معظم رهبری است، گفت: چهره عریان دشمنان به خصوص آمریکا نمایان شده است.

آل هاشم سپس با اشاره به شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا یادآور شد: نتیجه این اتفاقات این است که چهره عریان آمریکایی‌ها در پس پرده روابط بین‌الملل پنهان شده بود، آشکار شد.

امام جمعه تبریز همچنین با تاکید بر اینکه آمریکا امروز به یکی از مهم‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر تبدیل شده است، گفت: بررسی دقیق مواضع حقوق بشری آمریکا و نگاهی به کارنامه و عملکرد این کشور در این حوزه در طول دهه‌های گذشته به صراحت تأییدکننده این واقعیت است که دولتمردان آمریکایی در چارچوب رویکرد به اصطلاح حمایت‎ گرایانه حقوق بشری، بسترهای لازم را برای دخالت‌های غیرقانونی خود در نقاط مختلف جهان فراهم ساخته اند.

وی به واقعه غدیر نیز اشاره کرد و گفت: همه مسلمانان به ویژه هنرمندان باید برای پاک کردن غبار مظلومیت از چهره غدیر تلاش کنند، غدیر در حوزه هنر واقعاً مظلوم است و باید از ظرفیت هنرمندان برای تبلیغ و تبیین غدیر استفاده شود.

آل هاشم بر اهتمام حجاج بیت الله الحرام به تقویت وحدت دینی و فرهنگی مسلمین در فریضه حج تاکید کرد و افزود: احیای حج ابراهیمی یکی از مأموریت‌های تمدنی انقلاب اسلامی بود و امام خمینی (ره) کار حضرت ابراهیم را در زمان خودش احیا کرد.

وی سپس حج را مظهر تمدن نوین اسلامی، نمایش بندگی، اخلاق و عامل وحدت اسلام و مسلمین دانست.

وی با اشاره به مناسبت نامگذاری این هفته اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب ششم تیر ماه در مسجد ابوذر مورد سوءقصد قرار گرفتند، در هفت تیر بمب‌گذاری در محل حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد که شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از یارانش را به دنبال داشت، در سردشت شاهد اولین حمله شیمیایی رژیم بعث توسط صدام علیه مردم مظلوم سردشت در استان آذربایجان غربی بودیم که ۱۱۰ نفر از هموطنان ما را شهید کرد، شهادت شهید صدوقی امام جمعه یزد را در نیز همین هفته داریم که توسط منافقین کوردل انجام شد و در ۱۲ تیرماه سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی توسط ناوجنگی آمریکا که پایان هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی را رقم می‌زند.

آل‌هاشم با بیان این مطلب که برخی از این اقدام‌های تروریستی توسط فرقه ضاله منافقین صورت گرفته، تاکید کرد: آنها امروز در آغوش همین کشورهای غربی و آمریکایی قرار گرفتند و علیه جمهوری اسلامی توطئه می‌کنند و برخی از این حرکت‌های تروریستی با حمایت آمریکایی‌ها اتفاق افتاده و برخی از آنها مثل حمله به هواپیمای جمهوری اسلامی توسط خود آمریکا در خلیج فارس روی داده است.