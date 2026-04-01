به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری اظهار کرد: در ایام نوروز امسال با توجه به شرایط جنگی کشور، هشت موکب خدمات‌رسانی در سطح استان با عنوان فرشتگان میناب به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این موکب‌ها هر شب همزمان با تجمعات قیام مردمی و تجدید میثاق با رهبر انقلاب اسلامی، پذیرای حضور پرشور مردم است و خدماتی مانند چای، سیب‌زمینی سرخ‌کرده و ... به مردم ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: یکی از این موکب‌ها در مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن ارومیه دایر شده که هر شب میزبان مردم ولایت‌مدار این شهرستان بوده و با استقبال خوبی از سوی آنها همراه است.

بازدید بیش از ۳۱۲ هزار نفر از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری آذربایجان غربی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی همچنین از بازدید ۳۱۲ هزار و ۵۹۹ مسافر نوروزی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری سطح استان خبر دادو افزود: همچنین در این مدت ۴۲ هزار و ۶۱۴ نفر در مراکز اقامتی استان اعم از هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مهمان‌پذیرها، مراکز آموزشی، خانه معلم و ... اقامت داشته‌اند.

وی اضافه کرد: در طول ایام نوروز تردد ۹ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۱۹۵ مورد وسایل نقلیه در استان به ثبت رسیده و نیز ۹۳ هزار و ۵۶۱ مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد داشته‌اند که بیشترین تردد مسافر مربوط به مرز رازی خوی بوده و بیشترین تردد روزانه نیز مربوط به محور ارومیه_سلماس با ۲۷۶ هزار و ۶۹۱ مورد بوده است.

بازدید بیش از ۷ هزار نفر از بازارچه‌های نوروزی صنایع‌دستی در آذربایجان غربی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت:در طول ایام نوروز ۲۹ بازارچه دائمی و ۱۱ بازارچه موقت نوروزی صنایع‌دستی در سطح استان دایر شده است که این بازارچه‌ها اغلب در بناهای تاریخی میزبان هنرمندان و مردم هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در طول ایام نوروز بیش از ۷ هزار نفر از این بازارچه‌ها بازدید داشته‌اند که بیشترین تعداد بازدید مربوط به بازارچه و موزه صنایع‌دستی مدرسه هدایت ارومیه است.

صفری ادامه داد: همچنین در کنار برپایی نمایشگاه ‌های صنایع‌دستی، ۱۳۷ کارگاه صنایع‌دستی در سطح استان نیز آماده میزبانی از مسافران نوروزی هستند که بازدیدکنندگان با حضور در این کارگاه‌ها ضمن آشنایی با نحوه تولید آثار می‌توانند اقدام به خرید تولیدات صنایع‌دستی هم بکنند.