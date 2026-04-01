حضور مردم در خیابان ها نقشه های دشمنان را ناکام گذاشته است

حجتالاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور گسترده و مستمر مردم در صحنههای اجتماعی اظهار کرد: حضور شما مردم در این شبها موجب ناامیدی دشمنان شده است و حماسهای که با حضور خود رقم زدید، بسیاری از نقشههایی را که در اتاقهای فکر کشورهای معاند از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی با هزینههای سنگین طراحی شده بود، نقش بر آب کرده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت حضور مردمی در مقاطع حساس افزود: اتفاقاتی که امروز به دست شما مردم رقم میخورد، در آینده توسط تاریخنگاران ثبت و روایت خواهد شد. شاید امروز ابعاد کامل این حضور قابل بیان نباشد، اما آیندگان خواهند نوشت که چگونه مردم ایران در برههای حساس برای حفظ عزت و امنیت کشور خود ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه مردم ایران در طول دهههای گذشته نشان دادهاند نسبت به آب و خاک خود حساس هستند، تصریح کرد: در طول سالهای گذشته هر زمان خطری متوجه کشور شده، مردم با حضور در میدان اجازه ندادهاند آسیبی به ایران وارد شود و همین روحیه ایستادگی موجب حفظ عزت و استقلال کشور شده است.
صاحبقرانی در ادامه سخنان خود به مفهوم «جنگ ترکیبی» اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان تنها در یک جبهه وارد میدان نمیشوند، بلکه جنگی چندلایه را دنبال میکنند که شامل عرصههای نظامی، دیپلماسی، رسانه و ایجاد آشوبهای خیابانی است. هدف از این جنگ چندوجهی، تضعیف روحیه مردم و ایجاد بیثباتی در کشورهاست.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در این عرصه اظهار کرد: در بعد نظامی، فرزندان این ملت در نیروهای مسلح با طراحیهای هوشمندانه در حال دفاع از کشور هستند و با ایستادگی خود امنیت مردم را حفظ میکنند. بسیاری از این رزمندگان هفتهها و ماهها از خانوادههای خود دور هستند و با فداکاری از امنیت کشور پاسداری میکنند.
وی همچنین به نقش دیپلماسی در این جنگ ترکیبی اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش میکند جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بینالمللی منزوی نشان دهد، اما واقعیت این است که امروز بسیاری از ملتها و حتی مردم در کشورهای مختلف جهان با ملت ایران ابراز همدلی میکنند و این نشان میدهد که این سیاستها به اهداف خود نرسیده است.
صاحبقرانی یکی دیگر از ابعاد مهم جنگ ترکیبی را جنگ رسانهای دانست و افزود: دشمن با استفاده از شبکههای رسانهای و فضای مجازی تلاش میکند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و با انتشار اخبار نادرست یا ترکیبی از راست و دروغ، ذهن مخاطبان را دچار آشفتگی کند. در چنین شرایطی لازم است مردم نسبت به آگاهیبخشی و روشنگری در جامعه نقش فعالتری ایفا کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین خاطرنشان کرد: هر یک از افراد جامعه میتوانند به اندازه توان خود در روشنگری و انتقال درست واقعیتها نقشآفرین باشند و اجازه ندهند فضای رسانهای دشمن ذهن نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرحشده در فضای رسانهای علیه جریان مقاومت گفت: برخی تلاش میکنند با انتشار اخبار و روایتهای نادرست، واقعیتهای میدان را وارونه جلوه دهند، در حالی که تحولات منطقه نشان میدهد جریان مقاومت همچنان فعال و تأثیرگذار است.
صاحبقرانی حضور مردم در صحنههای اجتماعی را یکی از عوامل مهم در خنثی شدن توطئهها دانست و تصریح کرد: حضور گسترده مردم در صحنه موجب شده بسیاری از برنامههایی که برای ایجاد آشوب و بیثباتی در کشور طراحی شده بود، بیاثر شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به سالروز استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی بر پایه اراده مردم شکل گرفته و یکی از ویژگیهای مهم آن برگزاری همهپرسی تعیین نظام سیاسی در ابتدای پیروزی انقلاب بوده است؛ اقدامی که در بسیاری از انقلابهای جهان سابقه نداشته است.
وی تأکید کرد: ملت ایران در طول دهههای گذشته نشان دادهاند که در برابر فشارها و تهدیدها عقبنشینی نمیکنند و با اتکا به ایمان، وحدت و توان داخلی مسیر پیشرفت و استقلال کشور را ادامه خواهند داد.
