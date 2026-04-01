بیعت کامیون داران خراسانی با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کامیونداران شهر ملک آباد در اقدامی خودجوش صبح چهارشنبه ۱۲ فروردینماه، با برگزاری رژهای خودرویی از میدان اصلی این شهر به سمت مشهد، با حضور بیش از ۵۰ کامیون و ۵۰ خودروی سواری برگزار کردند.
کامیون داران ملک آبادی در این رژه حماسی ضمن محکومیت حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند.
این حرکت نمادین که با حضور کامیونها و خودروهای سنگین برگزار شد، با برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود و شرکتکنندگان با عبور از مسیر تعیینشده، انزجار خود را از اقدامات خصمانه دشمنان ملت ایران اعلام کردند.
نظر شما