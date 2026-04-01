ملت ایران با رأی قاطع خود به جمهوری اسلامی، مسیر عزت را برگزیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت یوم‌الله ۱۲ فروردین "روز جمهوری اسلامی"، این روز را نماد تثبیت مردم‌سالاری دینی و تجلی اراده تاریخی ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با رأی قاطع و بی‌نظیر خود به جمهوری اسلامی، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را برگزیده و الگویی الهام‌بخش از حاکمیت دینی-مردمی را به جهانیان ارائه کرده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی، با هدایت حکیمانه ولایت و رهبری امامین انقلاب و مجاهدت‌های ملت ایران، در برابر پیچیده‌ترین توطئه‌ها و جنگ‌های ترکیبی و تحمیلی دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با اقتدار به پیش رفته و امروز با نفوذ معنوی و گفتمان ظلم‌ستیز و استکبارستیز خود، به قدرتی تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.

این بیانیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و جنگ رمضان تصریح می‌کند: حضور آگاهانه، قدرت‌ساز و دشمن‌شکن ملت ایران در صحنه‌های حساس، به‌ویژه در جریان این رویارویی، که موجب حیرت ناظران جهانی شد، بار دیگر نشان داد پشتوانه حقیقی نظام، ایمان و اراده مردم است؛ سرمایه‌ای راهبردی که تهدیدات را به فرصت‌های پیش‌برنده برای کشور تبدیل می‌کند.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر نقش بنیادین اصل ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی افزوده شده است: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این دو رکن اساسی، توانسته است ضمن تثبیت اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی، مسیر پیشرفت و تمدن‌سازی نوین اسلامی را با صلابت استمرار بخشد.

این بیانیه در پایان، ضمن تبریک روز جمهوری اسلامی به ملت ایران و گرامیداشت یاد و نام شهیدان انقلاب اسلامی، به‌ویژه امام شهید انقلاب و فرماندهان عالی نیروهای مسلح بر تداوم راه آنان تأکید و با تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و بیعت مجدد با مقام عظمای ولایت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) تصریح کرده است: خون‌های پاک شهیدان، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان، ضامن استمرار مسیر مقاومت، پیروزی و پیشرفت ملت ایران است و بی تردید آینده منطقه غرب آسیا با زوال حضور نحس آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکل‌گیری نظم امنیتی بومی و مبتنی بر اراده ملت‌های منطقه، شاهد تحولات بنیادین در هندسه قدرت جهانی با تثبیت و تحکیم جایگاه امت اسلامی در صحنه آن خواهد بود.