  1. استانها
  2. کردستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

حشمتی: فرهنگ استفاده صحیح از طبیعت باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود

سنندج- رئیس آموزش ومشارکت‌های مردمی محیط‌ زیست کردستان گفت: شهروندان در روز «انس با طبیعت» از اقدامات آسیب‌زا به منابع طبیعی بپرهیزند و فرهنگ استفاده ازطبیعت را به یک رفتار عمومی تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حشمتی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تأکید بر اهمیت رعایت اصول زیست‌محیطی در روز ۱۳ فروردین اظهار کرد: حضور در طبیعت باید با مسئولیت‌پذیری همراه باشد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

وی افزود: با توجه به افزایش حضور مردم در فضاهای طبیعی استان در این روز، لازم است شهروندان از رفتارهایی مانند رهاسازی زباله، خاموش نکردن آتش، چیدن گیاهان خوراکی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی به‌طور جدی خودداری کنند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی محیط‌ زیست کردستان با اشاره به آماده‌باش نیروهای این اداره تصریح کرد: مأموران محیط زیست در روز طبیعت در سطح استان مستقر خواهند بود و انتظار می‌رود مردم همکاری لازم را با آنان داشته باشند.

حشمتی با بیان اینکه فرهنگ استفاده صحیح از طبیعت باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود، گفت: هر خانواده می‌تواند با رعایت نکات ساده‌ای مانند همراه داشتن کیسه زباله و پرهیز از روشن کردن آتش در مناطق ممنوعه، نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: روز طبیعت تنها برای تفریح نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری مسئولیت ما در قبال طبیعت و نسل‌های آینده است.

حشمتی در پایان از رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه آموزش‌وپرورش خواست در زمینه فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نقش فعال‌تری ایفا کنند تا این روز به فرصتی برای تقویت همزیستی با طبیعت تبدیل شود.

کد مطلب 6788927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها