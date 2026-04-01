حشمتی: فرهنگ استفاده صحیح از طبیعت باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حشمتی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تأکید بر اهمیت رعایت اصول زیست‌محیطی در روز ۱۳ فروردین اظهار کرد: حضور در طبیعت باید با مسئولیت‌پذیری همراه باشد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

وی افزود: با توجه به افزایش حضور مردم در فضاهای طبیعی استان در این روز، لازم است شهروندان از رفتارهایی مانند رهاسازی زباله، خاموش نکردن آتش، چیدن گیاهان خوراکی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی به‌طور جدی خودداری کنند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی محیط‌ زیست کردستان با اشاره به آماده‌باش نیروهای این اداره تصریح کرد: مأموران محیط زیست در روز طبیعت در سطح استان مستقر خواهند بود و انتظار می‌رود مردم همکاری لازم را با آنان داشته باشند.

حشمتی با بیان اینکه فرهنگ استفاده صحیح از طبیعت باید به یک رفتار عمومی تبدیل شود، گفت: هر خانواده می‌تواند با رعایت نکات ساده‌ای مانند همراه داشتن کیسه زباله و پرهیز از روشن کردن آتش در مناطق ممنوعه، نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: روز طبیعت تنها برای تفریح نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری مسئولیت ما در قبال طبیعت و نسل‌های آینده است.

حشمتی در پایان از رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه آموزش‌وپرورش خواست در زمینه فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نقش فعال‌تری ایفا کنند تا این روز به فرصتی برای تقویت همزیستی با طبیعت تبدیل شود.