هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از روز

شنبه تا دوشنبه (۱۵ تا ۱۷ فروردین) به دلیل افزایش گرادیان فشار جو، سراسر مناطق استان را وزش باد شدید، توفان لحظه‌ای در بر خواهد گرفت‌.

براساس این هشدار، شدت وزش باد در روز یکشنبه ۱۶ فروردین بیشتر خواهد بود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، وزش باد شدید و توفان روز شنبه در مناطق شمالی استان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، خوانسار، خور و بیابانک، کاشان، گلپایگان، مهاباد، نطنز، چوپانان پیش‌بینی شده و طی روز یکشنبه همه مناطق استان به ویژه آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، دهاقان، سمیرم، شهرضا، کاشان، کبوتر آباد، گلپایگان، مهاباد، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، ورزنه و شهر اصفهان را فرا خواهد گرفت.

هواشناسی اصفهان، نسبت به سقوط اشیای سبک از ارتفاعات، احتمال خسارت به زیر ساخت شهری و روستایی، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی، شکستن درختان فرسوده و احتمال اختلال در تردد جاده ای هشدار داده و توصیه کرده است که تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی اتخاذ شود.

هواشناسی در ادامه بر لزوم استحکام بخشی به سازه‌های موقتی و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در تردد جاده ای بویژه خودروهای سبک و خودداری از انجام فعالیت عمرانی تاکید کرده است.