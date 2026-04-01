کشف محموله جاسوسی در آذربایجان غربی؛ دستگیری یک جاسوس و ۸ تجزیه طلب

به گزارش خبرگزاری مهر، محموله کشف و ضبط شده شامل ۴۵ دستگاه مخابراتی با کاربرد جاسوسی، تولید شرکتهای آمریکایی-صهیونی است و سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان آذربایجانغربی آن را درحین ورود به مرزهای شمالغرب ایران کشف و ضبط کردند.
همچنین ۸ تروریست گروهکهای تجزیهطلب در این استان شناسایی و بازداشت شدند. این تروریستهای تجزیهطلب مختصات محل استقرار نیروهای مسلح ایران را برای دشمن میفرستادند.
سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان آذربایجانغربی همچنین یک جاسوس نیابتی دشمن آمریکایی-صهیونی را در شهرستان پیرانشهر شناسایی و بازداشت کردند.
وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره ۱۱۳ یا درگاههای رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.
