به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دولت اندونزی روز سهشنبه (۱۱ فروردین) اعلام کرد که از یکم آوریل (۱۲ فروردین) اقدامهایی را برای مقابله با افزایش قیمت انرژی و اختلالهای عرضه مرتبط با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اجرا خواهد کرد.
ایرلانگا هارتارتو، وزیر ارشد اقتصاد اندونزی، در یک نشست خبری گفت: دولت فروش سوخت را به روزانه ۵۰ لیتر برای هر خودرو محدود میکند.
بهلیل لاهادالیا، وزیر انرژی اندونزی، هم در این باره گفت: این کشور قیمت سوخت یارانهای را حفظ میکند، در حالی که دولت، به همراه خردهفروشان سوخت، در حال ارزیابی تعدیل قیمت سوختهای غیریارانهای است.
وزیر ارشد اقتصاد اندونزی اعلام کرد: دولت هر جمعه سیاست دورکاری را برای کارمندان دولت به جز بخشهای بهداشت و امنیت اجرا خواهد کرد که میتواند ۶ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد روپیه (۳۶۴ میلیون و ۹۲۰ هزار دلار) در یارانه سوخت صرفهجویی کند.
هارتارتو همچنین از بخشهای خصوصی خواست سیاست دورکاری را به استثنای خدمات ضروری مانند بخشهای مالی، بهداشت، انرژی و حمل و نقل اعمال کنند.
اندونزی در نظر دارد مأموریتهای کاری کارمندان دولت را برای سفرهای داخلی ۵۰ درصد و برای خارجی ۷۰ درصد کاهش دهد.
وزیر ارشد اقتصاد اندونزی گفت: این کشور بودجه برنامههای غیراولویتدار را که میتواند تا ۱۳۰ تریلیون روپیه صرفهجویی کند، دوباره تخصیص خواهد داد.
دولت اندونزی توزیع وعدههای غذایی رایگان را به پنج روز کاهش میدهد و از این طریق ۲۰ تریلیون روپیه صرفهجویی خواهد شد.
وزیر انرژی اندونزی اعلام کرد که منابع سوخت و گاز مایع تأمین شده است و واردات گاز مایع از ایالات متحده جایگزین خاورمیانه شده است.
طبق گزارش رسانههای محلی، گزارشهایی از صفهای طولانی در جایگاههای عرضه سوخت چند شهر وجود دارد و شماری از خریداران پیشبینی میکنند که از یکم آوریل قیمتها افزایش مییابد.
