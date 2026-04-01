۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

اندونزی عرضه سوخت در جایگاه‌ها را محدود می‌کند

دولت اندونزی برای مقابله با افزایش قیمت انرژی و اختلال‌های عرضه ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فروش سوخت به خودروهای شخصی را محدود می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، دولت اندونزی روز سه‌شنبه (۱۱ فروردین) اعلام کرد که از یکم آوریل (۱۲ فروردین) اقدام‌هایی را برای مقابله با افزایش قیمت انرژی و اختلال‌های عرضه مرتبط با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اجرا خواهد کرد.

ایرلانگا هارتارتو، وزیر ارشد اقتصاد اندونزی، در یک نشست خبری گفت: دولت فروش سوخت را به روزانه ۵۰ لیتر برای هر خودرو محدود می‌کند.

بهلیل لاهادالیا، وزیر انرژی اندونزی، هم در این باره گفت: این کشور قیمت سوخت یارانه‌ای را حفظ می‌کند، در حالی که دولت، به همراه خرده‌فروشان سوخت، در حال ارزیابی تعدیل قیمت سوخت‌های غیریارانه‌ای است.

وزیر ارشد اقتصاد اندونزی اعلام کرد: دولت هر جمعه سیاست دورکاری را برای کارمندان دولت به جز بخش‌های بهداشت و امنیت اجرا خواهد کرد که می‌تواند ۶ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد روپیه (۳۶۴ میلیون و ۹۲۰ هزار دلار) در یارانه سوخت صرفه‌جویی کند.

هارتارتو همچنین از بخش‌های خصوصی خواست سیاست دورکاری را به استثنای خدمات ضروری مانند بخش‌های مالی، بهداشت، انرژی و حمل و نقل اعمال کنند.

اندونزی در نظر دارد مأموریت‌های کاری کارمندان دولت را برای سفرهای داخلی ۵۰ درصد و برای خارجی ۷۰ درصد کاهش دهد.

وزیر ارشد اقتصاد اندونزی گفت: این کشور بودجه برنامه‌های غیراولویت‌دار را که می‌تواند تا ۱۳۰ تریلیون روپیه صرفه‌جویی کند، دوباره تخصیص خواهد داد.

دولت اندونزی توزیع وعده‌های غذایی رایگان را به پنج روز کاهش می‌دهد و از این طریق ۲۰ تریلیون روپیه صرفه‌جویی خواهد شد.

وزیر انرژی اندونزی اعلام کرد که منابع سوخت و گاز مایع تأمین شده است و واردات گاز مایع از ایالات متحده جایگزین خاورمیانه شده است.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، گزارش‌هایی از صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت چند شهر وجود دارد و شماری از خریداران پیش‌بینی می‌کنند که از یکم آوریل قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

فاطمه امیر احمدی

