به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امین ناصر روز یکشنبه (۲۰ اردیبهشت) با اشاره به اختلال تردد از تنگه هرمز، هشدار داد که عرضه جهانی نفت در دو ماه گذشته حدود یک میلیارد بشکه کاهش یافته و حتی در صورت احیای عرضه نفت هم تثبیت وضعیت بازارهای انرژی زمان‌بر است.

پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به‌دنبال آن، اختلال تردد از تنگه هرمز و افزایش قیمت‌ها، عرضه جهانی انرژی به‌شدت کاهش یافته است.

مدیرعامل سعودی آرامکو پس از انتشار گزارش مربوط به سود خالص آرامکو در سه ماه نخست جاری میلادی، در بیانیه‌ای به رویترز گفت: رفع اختلال تردد به معنای عادی‌ شدن وضعیت بازار نیست، به‌ویژه در شرایطی که بازار از حدود یک میلیارد بشکه نفت محروم شده است.

وی افزود: سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری، فشار بر ذخیره‌سازی‌های جهان را تشدید کرده است.

ناصر در ادامه تأکید کرد که آسیا همچنان اولویت اصلی این شرکت است و برای تقاضای جهانی اهمیت زیادی دارد