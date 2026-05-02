به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سه منبع آگاه از روند گفتوگوها اعلام کردند احتمال میرود اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش در قالب اوپکپلاس، روز یکشنبه (۱۳ اردیبهشت) با لغو بخش دیگری از کاهش داوطلبانه عرضه نفت موافقت کنند.
به گفته این منابع، این ائتلاف ممکن است با بازگرداندن روزانه حدود ۱۸۸ هزار بشکه از تولید موافقت کند؛ رقمی که مشابه افزایش ۲۰۶ هزار بشکهای ماه گذشته است. این ارقام بدون در نظر گرفتن سهم امارات متحده عربی محاسبه میشود. امارات اعلام کرده از ابتدای ماه مه از اوپک و اوپکپلاس خارج میشود.
یکی از منابع مطلع گفته است این تصمیم احتمالی نشان میدهد اوپکپلاس قصد دارد روند معمول مدیریت عرضه را ادامه دهد. با این حال، یکی دیگر از منابع تأکید کرده که هنوز تصمیم نهایی قبل از نشست روز یکشنبه اتخاذ نشده است.
طبق گزارش رویترز، آغاز درگیریها از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) و اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، موجب کاهش صادرات برخی اعضای اوپکپلاس از جمله عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات شده است.
اوپک در گزارش ماه جاری خود اعلام کرد مجموع تولید روزانه اعضای اوپکپلاس در ماه مارس با کاهش ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نسبت به فوریه، به حدود ۳۵ میلیون و ۶۰ هزار بشکه رسیده است. عراق و عربستان بهدلیل محدودیتهای صادراتی بیشترین کاهش تولید را ثبت کردهاند.
خارج از منطقه خلیج فارس، روسیه نیز بهدلیل آسیب دیدن برخی زیرساختها در حملات پهپادی اوکراین، بخشی از تولید نفت خود را کاهش داده است.
قرار است هفت عضو اوپکپلاس شامل عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان، روسیه و عمان روز یکشنبه با یکدیگر دیدار کنند. با خروج امارات، شمار اعضای این ائتلاف به ۲۱ کشور کاهش مییابد.
