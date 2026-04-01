شهادت ۲۴ نفر از کادر بهداشت و درمان در کشور در جریان جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: ۲۴ نفر از کادر بهداشت و درمان در حین خدمترسانی به آسیب دیدگان جنگ رمضان به شهادت رسیدند. از این تعداد سه نفر از امدادگران اورژانس ۱۱۵ بودند و بقیه هم از قسمتهای مختلف بهداشت و درمان و دارو، غذا، پزشک، پرستار و تکنسین به شهادت رسیدند.
وی افزود: ۱۱۴ نفر از کارکنان حوزه بهداشت و درمان نیز در جریان این حملات مجروح شدند. از این تعداد ۷۴ نفر از امداگران اورژانس ۱۱۵ بودند که در محل حادثه و هنگام ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان جنگ زخمی شدند.
میعادفر ادامه داد: بیش از ۳۳۰ واحد حوزه سلامت نیز در جریان حملات رژیم صهیونیستی آمریکایی خسارت دیدند. این واحدها شامل خانه بهداشت، پایگاه سلامت، مرکز شبانهروزی، بیمارستانها و ستاد مرکز بهداشت که کار اداری انجام میدادند است.
وی در پایان اظهار کرد: یک فروند بالگرد امداد و نجات نیز در جریان حملات ناجوانمردانه آمریکایی صهیونیستی دچار آسیب شد و از بین رفت. رژیم صهیونیستی حتی به یک فروند شناور دریایی در جزیره هرمز بود که وظیفه انتقال بیمارانها به مرکز استان را به عهده داشت نیز حمله کرده است.
