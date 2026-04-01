به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر چهارشنبه و مقارن با دوازدهمین روز از فروردین ماه، رژه موتوری و خودرویی مردم انقلابی و متدین شهرستان های استان سمنان با شکوه و عظمت خاصی برگزار شد.

مردم متدین استان سمنان با حضور خودرویی و موتوری در معابر از پیش تعیین شده، ضمن گرامی داشت روز دوازدهم فروردین ماه روز رفراندوم جمهوری اسلامی ایران، پرچم های سه رنگ ایران اسلامی را به اهتزاز در آوردند.

مردم استان سمنان با نصب تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب، ضمن گرامی داشت یاد امام شهدا، بار دیگر بیعت خود را با آرمان های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

مردم استان ضمن گرامی داشت یاد امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی یکبار دیگر نشان دادند که در حفظ ارزش های انقلابی در رکاب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور دارند و نمی گذارند که بر این کشتی بزرگ انقلاب، صدمه ای وارد شود.

اجتماع بزرگ خودرویی و موتوری در برخی نقاط استان صبح و برخی نقاط دیگر عصر امروز برگزار شد در سمنان این ویژه برنامه به همراه اجتماع مردمی از میدان استاندارد برگزار شد و خودرو ها با پخش سرودهای حماسی روز جمهوری اسلامی را گرامی داشته و تصاویر رهبر شهید انقلاب را بر شیشه های ماشین هایشان چسبانده بودند.

در شاهرود اما از ساعت ۱۶ و پارک الغدیر رژه خودرویی باشکوهی با حضور خانواده های ولایی و انقلابی این شهرستان برگزار و مردم در خاتمه یاد رهبر شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. خودروهای حاضر در این مراسم با شعارهای ضد استکباری و با ذوق و خلاقیت مردم تزئین شده بود.

در نقاط مختلف شهرستان میامی مانند میامی، رضوان و حسین آباد کالپوش نیز برنامه های مشابهی برگزار و مردم با حضور در میدان ضمن گرامی داشت روز دوازدهم فروردین ماه فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سردادند.

از دامغان همیشه قهرمان خبر می رسد رژه خودرویی باشکوه از میدان صد دروازه برگزار شد در دیباج هم امشب ساعت ۱۹:۳۰ اجتماع بزرگ مردمی برگزار خواهد شد.

در گرمسار هم مانند شاهرود این مراسم بعد از ظهر امروز از ابتدای بلوار ابریشم آغاز خواهد شد.

امروز سراسر استان سمنان مقارن با روز جمهوری اسلامی صحنه حماسه سازی بود روزز که البته هنوز تمام نشده و قرار است امشب بار دیگر مردم متدین و ولایی استان اجتماعات اقتدار خود را کماکان برپا دارند. مردمی که قرار نیست صحنه را ترک کنند حال چه در رژه خودرویی و یا در اجتماع شبانه اقتدار؛ ملتی مقاوم و ایران به آنان افتخار می‌کند.