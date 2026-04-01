اکرت: بازی برابر ایران در جام جهانی برای هیچ تیمی آسان نخواهد بود

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، دنیس اکرت در گفت‌وگو با سایت فدراسیون فوتبال اظهار داشت: بسیار خوشحالم که در کنار تیم ملی ایران هستم، خوشحالم که می توانم از این به بعد نماینده تیم ملی باشم. شرایط و جو تیم ملی خیلی مثبت است و بازیکنان خوشحال هستند بار دیگر در کنار هم هستند و همه صددرصد روی تمرینات و بازی های آینده متمرکز هستند و با توجه به درپیش بودن جام جهانی همه سعی می کنند که بهترین کیفیت خودشان را ارائه کنند.

وی ادامه داد: شرایط بازیکنان به لحاظ تکنیکی و تاکتیکی خیلی خوب است و ما بازیکنانی داریم که در باشگاه های بزرگ بازی کردند و بازیکنان داخلی لیگ هم بسیار جاه طلب هستند و قرار گرفتند این دو گروه بازیکن در کنار هم خیلی فضای خوبی را در تیم ایجاد کرده است.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران افزود: تیم ملی عملکرد خوبی مقابل نیجریه داشت و با توجه به اینکه اولین بازی بود که ایران با سیستم 5 دفاعه بازی کرد و طبیعی بود که در لحظاتی از بازی همه چیز عالی پیش نرفته باشد ولی در مجموع ایران بیشتر از حریف موقعیت خلق کرد ولی در نهایت اینکه شما نتوانستید بازی را با پیروزی به پایان برسانید، خوشایند نیست. به هر حال روند تیم ملی به شدت مثبت و امیدوارکننده است.

اکرت در خصوص اینکه عملکرد ایران در جام جهانی چگونه خواهد بود؟ گفت: ایران می تواند عملکرد مثبتی در جام جهانی داشته باشد چون تجربه و کیفیت لازم برای ارائه عملکرد خوب در جام جهانی را دارد. بازی با ایران برای هیچ تیمی در جام جهانی آسان نخواهد بود، حتی بلژیک. بازی با بلژیک بسیار بازی تاکتیکی خواهد بود که در آن بازی هم ایران شانس خواهد داشت و من بسیار خوشبین هستم که ایران عملکرد مثبتی در جام جهانی داشته باشد.