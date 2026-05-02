چراغ سبز کادر فنی استانداردلیژ به حضور «اکرت» مقابل آنتورپ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال رویال آنتورپ و استانداردلیژ در ژوپیلر لیگ بلژیک فردا یکشنبه ۱۳ اردیبهشت و از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند. در همین حال دنیس اکرت مهاجم ایرانی استانداردلیژ از بند مصدومیت رهایی یافته و می تواند در این بازی تیم خود را همراهی کند.

سایت «circusdaily» در این رابطه نوشت: وینسنت اوورار سرمربی تیم فوتبال استانداردلیژ پیش از دیدار حساس مقابل آنتورپ از بازگشت دنیس اکرت آینسا خبر داد، در حالی که وضعیت رافیکی سعید برای این مسابقه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اوورار اعلام کرد که دنیس اکرت آینسا برای دیدار خارج از خانه مقابل آنتورپ به شرایط بازی رسیده و مشکلی برای همراهی تیمش ندارد. با این حال، رافیکی سعید که در جریان تمرینات دچار ضربه به ناحیه زانو شده، دو جلسه تمرینی اخیر را از دست داده و حضورش در این مسابقه قطعی نیست، هرچند پیش‌بینی می‌شود بتواند تیمش را همراهی کند.

در شرایطی که رقابت‌های پلی‌آف اروپا به نیمه راه خود رسیده، رقابت میان تیم‌ها همچنان نزدیک و فشرده دنبال می‌شود. چهار تیم بالای جدول تنها سه امتیاز با یکدیگر فاصله دارند و پنج دیدار دیگر تا پایان این مرحله باقی مانده است. در این بین، تیم استاندارد لیژ با ۲۷ امتیاز در انتهای این گروه تعقیب‌کننده قرار دارد و با حریف این هفته خود، آنتورپ، هم‌امتیاز است.

دیدار پیش‌رو می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای استاندارد لیژ محسوب شود؛ تیمی که برای حفظ شانس خود در ادامه رقابت‌ها، به کسب هر سه امتیاز این بازی نیاز مبرم دارد. سرمربی این تیم دو روز پیش از این مسابقه در نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت شاگردانش پرداخت.

اوورار در ادامه با اشاره به شرایط سایر بازیکنان تیمش گفت: تدی تئوما، مارکو ایلایماهاریترا و رنه میتونگو به دلیل عدم آمادگی کامل، تیم را در این سفر همراهی نخواهند کرد، اما پیش‌بینی می‌شود برای دیدار خانگی هفته آینده مقابل لوون در دسترس باشند.

همچنین طبق اعلام قبلی کادر فنی، فصل برای محمد الهانکوری به طور کامل به پایان رسیده و این بازیکن دیگر در ادامه مسابقات حضور نخواهد داشت.