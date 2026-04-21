مصدومیت شدید برای مهاجم تیم ملی/ اکرت از ترکیب استانداردلیژ دور ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استانداردلیژ بلژیک و رویال آنتورپ در دیداری مهم در ژوپیلر لیگ امشب و از ساعت ۲۲ رو در روی هم قرار می گیرند.

طبق اعلام وینسنت اووِرارد (سرمربی تیم فوتبال استانداردلیژ) وضعیت سه بازیکن مصدوم این تیم شامل مارکو ایلایماهاریترا، مارلون فوسه و دنیس اکرت آیِنسه همچنان نامشخص و تحت بررسی کادر پزشکی است.

اووِرارد درباره ایلایماهاریترا اعلام کرد این بازیکن که در دیدار برابر شارلروا دچار آسیب‌دیدگی شده، احتمالاً از ناحیه عضله دچار کشیدگی شده و برای بررسی دقیق‌تر باید MRI انجام دهد؛ در صورت تأیید، بین ۷ تا ۱۵ روز از میادین دور خواهد بود. در مورد مارلون فوسه نیز خبر بهتری به دست رسیده است؛ این بازیکن دیدار مقابل خنک را از دست می‌دهد اما با تصمیم کادر پزشکی، به‌زودی به تمرینات بازخواهد گشت و احتمالاً از روز شنبه در لیست تیم قرار می‌گیرد.

سرمربی استانداردلیژ تصریح کرد: وضعیت دنیس اکرت آیِنسه (مهاجم ایرانی تیم استانداردلیژ) همچنان مبهم است. این بازیکن که از پیش از وقفه دیدارهای ملی با مصدومیت مچ پا مواجه بوده، با تشدید آسیب‌دیدگی روبه‌رو شده و حضورش در بازی آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.