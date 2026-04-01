به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی‌بی‌اس آمریکا اعلام کرد که از ابتدای جنگ تاکنون ایران ۱۶ پهپاد ارزشمند و پیشرفته ام‌کیو۹ آمریکا را سرنگون کرده است.

به نوشته سی‌بی‌اس، ارزش هر کدام از این پهپادها تقریبا ۳۰ میلیون دلار است؛ پس هزینه کل این پهپادهای سرنگون شده تقریبا ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

این پهپادها برای ماموریت‌های جاسوسی، نظارت و شناسایی و همچنین عملیات دقیق استفاده می‌شوند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.