به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی نوشت: کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور فزاینده ای از جنگ آمریکا علیه ایران خسته شده اند.

این رسانه بین المللی افزود: کشورهای خلیج فارس در محافل خصوصی، تضمین های امنیتی آمریکا را زیرسئوال می برند.

بلومبرگ نوشت: کشورهای خلیج فارس نگرانی خود را درباره راهبرد نداشتن آمریکا در جنگ علیه ایران ابراز می کنند.

این رسانه غربی، دلیل مورد حمله قرار گرفتن کشورهای حاشیه خلیج فارس را وجود پایگاه های آمریکا در این کشورها عنوان کرد و افزود: این کشورها، ارزش میزبانی از پایگاه های آمریکا را زیرسئوال می برند.

بلومبرگ افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران هستند که آمریکا آنها را در شرایطی که تنگه هرمز تحت کنترل ایران است، رها کند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.