جمهوری اسلامی ایران در راس جبهه مقابله با کفر ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پناهی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین«پویش سرو ایران» با پاسداشت یاد و خاطره رهبر شهید حضرت امام خامنه ای(ره)، شهدای جنگ تحمیلی رمضان و گرامیداشت ۱۲ فروردین به عنوان روز جمهوری اسلامی اظهار کرد: رزمندگان کشورمان در میدان مبارزه در برابر جانی‌ترین دشمنان که کمر همت برای نابودی اسلام و مسلمانان بسته اند ایستاده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در راس جبهه مقابله با کفر ایستاده و با عنایت خداوندی به زودی بینی آنها را به خاک خواهد مالید.

پناهی در ادامه با تقدیر از حضور مردم ایران در میدان که قدرت و اقتدار خود را به نمایش می گذارند تصریح کرد: همچنین مسئولان عرصه خدمت به مردم نیز در این جنگ تلاش بسیار زیادی انجام داده که یکی از نمودهای آن تلاش شاغلین در فضای سبز است که در زیر بمباران نیز به مردم ارائه خدمت کردند.

وی در ادامه، ضمن پاسداشت یاد رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: بی‌شک شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(ره) به عنوان سرور و سالار شهیدان انقلاب بوده که در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پناهی با اشاره به اینکه انتخاب رهبر جدید تداوم راه رهبر شهید بوده است خاطرنشان کرد: امید است با پیروی از ایشان زمینه ظهور امام زمان(عج)فراهم شده و با توفیق سربازی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عاقبتمان ختم به شهادت شود.

در ادامه این مراسم پرچم کشور در شهرداری ارومیه به اهتزار درآمد و دیوار نگاره ارومیه رونمایی شد.