حجت الاسلام جوشقانیان: سیره شهدا را برای نسل جوان تبیین کنیم

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حسین جوشقانیان عصر چهارشنبه در یادواره ۱۲۲ شهید روستای میقان در حسینیه این روستا ضمن اشاره به جنگ رمضان بیان کرد: ملت مقاوم ایران اسلامی نشان داده که زیر بار ظلم استکبارگران نخواهد رفت.

وی با گرامی داشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: نقش بی‌بدیل رهبر شهید انقلاب در هدایت جریان انقلاب اسلامی، نقشی روشنگرایانه، تبیینی و رهبری بی نظیری بود.

عضو هیئت مدیره مؤسسه سیره شهدای قم ولایت فقیه را نعمتی برای مردم ایران اسلامی دانست و تاکید کرد: تداوم راه رهبر شهید انقلاب با بیعت با رهبر معظم انقلاب ما را به سر مقصد پیروز خواهد رساند.

جوشقانی با بیان اینکه ماهیت استکباری نظام سلطه، تسلط است افزود: امروز شاهد نبرد بین جبهه حق و باطل هستیم.

وی ملت مقاوم ایران اسلامی را پیروز این نبرد دانست و افزود: جنگ تحمیلی نماد رویارویی جبهه حق با جبهه باطل بود که با همت مردم ایران اسلامی با پیروزی همراه شد.

عضو هیئت مدیره مؤسسه سیره شهدای قم با بیان اینکه دشمن در این ۴۷ سال همه نوع توطئه ای را علیه ملت ایران انجام داده است تاکید کرد: در برابر توطئه‌های نرم دشمن باید هوشیار بود و به سلاح تبیین تجهیز شد.

جوشقانی ادامه داد: امروز غیرتمندی ملت ایران و پشتیبانی از انقلاب اسلامی سبب شده تا دشمن راه به جایی نبرد.

وی با بیان اینکه شهدا مظهر غیرت و مقاومت مردم هستند افزود: باید از سیره شهدا درس گرفت و برای نسل جوان اهمیت توجه به سیره شهدا را تبیین کرد.