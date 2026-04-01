راه اندازی پویش «با ایران؛ در سمت درست تاریخ» توسط فعالان رسانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الکوثر، همزمان با پخش برنامه ویژه «الوعد الصادق»، پویش بین المللی با عنوان «مع إیران… علی الجهة الصحیحة من التاریخ» (با ایران؛ در سمت درست تاریخ) آغاز به کار کرد.

این پویش که در قالب یک بیانیه سراسری منتشر می شود، تلاش دارد تا صدای همبستگی آزادگان جهان عرب را با جمهوری اسلامی ایران در برابر آنچه «ظلم و عدوان» خوانده شده، به گوش جهانیان برساند.

در متن این بیانیه که برای امضای عموم منتشر شده، تأکید شده است: ما آزادگان در برابر ظلم و ستم سکوت نمیکنیم، هر جنایتی علیه بیگناهان را محکوم میکنیم و در یک صف در کنار ملت ایران میایستیم.

این سند که با زبانی حماسی و تاکید بر مسوولیت انسانی و اسلامی، بر ضرورت ایستادگی در برابر «جرائم علیه بیگناهان» و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تأکید دارد و از امضای آن به عنوان «صدای حق و عدالت» یاد می کند.

این پویش با شعار محوری «ایران تنها نیست» و هشتگ #مع_ایران_ضد_العدوان در فضای مجازی در حال گسترش است.

گزارش ها حاکی از آن است که تاکنون دهها تن از شخصیتهای فرهنگی، فعالان رسانهای، تحلیلگران سیاسی و جمع کثیری از مخاطبان عربزبان از کشورهای مختلف منطقه از جمله عراق، لبنان، یمن، الجزایر و بحرین به این بیانیه پیوسته اند.

برنامه زنده تلویزیونی «الوعد الصادق» که از شبکه الکوثر پخش می شود، بستر اصلی معرفی و ترویج این پویش قرار گرفته است.

در بخشهای مختلف این برنامه، کارشناسان و مهمانان با اشاره به مفاد بیانیه، این حرکت را «ایستادن در سمت درست تاریخ» و وفاداری به آرمانهای مقاومت توصیف کرده اند.

علاقمندان برای پیوستن به این بیانیه و اعلام همبستگی با ملت ایران میتوانند از طریق لینک منتشرشده در صفحه رسمی الکوثر در فضای مجازی اقدام کنند.

