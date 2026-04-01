مراسم بزرگداشت شهید سردار «علیرضا تنگسیری» در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، امام جمعه گناوه عصر چهارشنبه در این آیین معنوی در حسینه امیرالمومنین (ع) گناوه با تبریک و تسلیت شهادت این سردار سرافراز اسلام اظهار کرد: اگر چه از دست دادن رهبر شهید انقلاب و این سرداران ،نیروهای جانبرکف ، حافظان وطن و پاسداران اسلام که عمر شریف خود را وقف خدمت به کشور و پاسداری از مکتب توحید و اسلام و میهن اسلامی کردند، برای همه ما بسیار سخت است اما این شهادت ها برای آنها سعادت،کمال و افتخار است چرا که شهدا با خدای خود معامله کردند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی با بیان اینکه به تعبیر روایات اسلامی دنیا محل داد و ستد برای اولیا الهی است، افزود: خداوند متعال در آیه دهم سوره مبارک صف مارا به یک تجارت سودمند، مستمر و جاودان هدایت و دلالت می کند.

وی گفت: ایمان به خدا ،ایمان به رسول خدا (ص) و جهاد و مجاهدت با جان یا مال در راه خدا از شرایط این تجارتی است که خداوند برای ما معرفی و راهنمایی می کند که دارای آثار و برکاتی است.

امام جمعه گناوه با اشاره به آیه ۱۱۱ سوره توبه پیرامون معامله معنوی شهدا با خداوند متعال بیان کرد: خداوند در این آیه شریفه نیز پنج رکن یک معامله را بیان می کند و فرموده که فروشنده در این معامله شهدا،کالای مورد معامله جان و مال مومنین و شهدا، خود خداوند خریدار و مشتری جان و مال مومنین و شهدا و پاداش آن بهشت و سه کتاب آسمانی تورات، انجیل و قرآن کریم سند این معامله است و شهیدان ما معامله با ذات کبریایی حق انجام می دهند و این بالاترین رستگاری و معامله با خدا است.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سردارشهید تنگسیری گفت: مقام معظم رهبری تعابیر بسیار بلند و زیبایی از جمله « سرباز وطن»،«فرزند دلیر تنگستان»،«پاسدار اسلام» در این پیام برای این سردار شهید به کار بردند و شهید تنگسیری دربرابر دشمنان مانند کوه استوار و باصلابت ایستاد وسرانجام به دست جانی ترین و شقی ترین انسان های روی زمین همراه با شهید سردار رضایی که یکی دیگر از فرزندان استان و آبپخش و مایه افتخار بود به فیض شهادت نائل آمدند.

وی گفت: مردم استان بوشهر و دلاوران این خطه همواره در طول تاریخ در راه صیانت و حفاظت از وطن و آب های نیلگون خلیج فارس ایستادگی کرده و جان خود را فدا کردند .

امام جمعه گناوه یادآور شد: سردارانی همانند شهید نادر مهدوی برای دفاع از وطن و در آب های نیلگون خلیج فارس با آمریکایی ها جنگید و به شهادت رسید اما دست از مبارزه با دشمن بر نداشت و استان بوشهر همواره پرچمدار مبارزه با استعمار و استثمار بوده است.

وی با بیان گوشه هایی از تاریخ مبارزات مردم جنوب با استعمارگران گفت: خطه جنوب کشور پرچمدار مبارزه با متجاوزان در طول تاریخ بوده و در برابر متجاوزان و استعمارگران ایستاده است.

امام جمعه گناوه یادآور شد: در جنگ رمضان نیز با گذشت بیش از سی روز از این جنگ نامتقارن مردم با حضور در میدان پای کار ایستاده اند و دشمن در برابر این ایستادگی و صلابت مستاصل شده است.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی عملا پیروز میدان نبرد در این جنگ است و این را خود دشمنان و تحلیلگران و اندیشکده ها و اتاق فکر دشمن نیز به آن اذعان و اعتقاد دارد و اکنون دشمنی که درصدد تصرف ایران اسلامی و تسلیم ملت ایران بود شکست خورده و به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده است.

وی ادامه داد: امروز خون پاک و مطهر شهدای والامقام و مظلومانی که در این حملات ددمنشانه دشمن به میهن اسلامی به شهادت رسیدند در پیکر جامعه جریان دارد و به برکت خون شهدا دشمنان مایوس شده اند که یا باید تسلیم شوند یا راهی برای خروج خود بیابند یا شرایط کشور ما را بپذیرند.

وی با تاکید بر اینکه همه باید در برابر توطئه های دشمنان هوشیار باشند،گفت: دشمن در شرایط کنونی در پی ایجاد نفاق و جدایی بین مسئولان ،مردم و نیروهای مسلح است تا اتحاد مقدس ما را از بین ببرد و ما باید این وحدت و انسجام را حفظ کنیم تا دشمن نتواند از این فرصت استفاده کند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه ما به دنبال مذاکره نیستیم ،ادامه داد: آنکه در حال التماس برای مذاکره است ،آمریکا است که پس از ۳۲ روز جنگ نتونسته ما را تسلیم ، تنگه هرمز را باز کند ، از ناتو جواب رد شنیده و نتوانسته رهبر برای ما تعیین یا نقشه کشور ما را تجزیه و اجماع بین المللی علیه کشور ما ایجاد کند.

وی ادامه داد: امروز آمریکا در مخمصه و باتلاقی فرو رفته و هیچ دستاوردی در این جنگ نداشته است و مجبور به بمباران مراکز مذهبی،علمی زیرساخت ها و اماکن مسکونی شده است .

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: دشمن در این جنگ به برکت خون شهدا ، سرداران ، فرماندهان و امام شهید امت ،حضور و اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح برای همیشه شکست خورده است و ادعای از بین بردن توان نظامی ما را دارد اما به قدرت و یاری خداوند، ما در برابر دشمن ایستاده و پیروز هستیم .

قرائت پیام رهبر معظم انقلاب در پی شهادت سردار دریادار شهید تنگسیری، قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاریان برجسته کلام وحی، سخنان و خاطره گویی سردار محمد تقی صفری از همرزمان شهید سردار تنگسیری و مداحی از دیگر بخش های این آئین معنوی بود.