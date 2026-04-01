موسوی: واحدهای صنعتی استان زنجان به صورت مداوم پایش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی، پایش و نظارت مستمر بر واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح استان زنجان و شهرستانهای تابعه با قاطعیت ادامه دارد.
مدیرکل محیط زیست استان زنجان افزود: واحدهای صنعتی به طور مستمر توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان پایش میشوند تا وضعیت زیستمحیطی آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
موسوی افزود: این بازدیدهای میدانی شامل ارزیابی عملکرد واحدها در زمینههایی همچون مدیریت پسماند، کنترل آلایندگی هوا و پساب، و رعایت کلیه الزامات قانونی در حوزه حفاظت از محیط زیست است.
وی ادامه داد: در جریان این پایشها، در صورت مشاهده هرگونه نواقص زیستمحیطی یا عدم رعایت استانداردها، تذکرات لازم به مدیران واحدها ارائه شده و بر ضرورت رفع فوری موارد یادشده تأکید میگردد.
مدیر کل ادارهحفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست استان، گفت: نظارتها با قوت ادامه یافته و با واحدهای متخلفی که نسبت به رفع نواقص اقدام نکنند، برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
موسوی افزود: این اقدامات در حالی صورت میگیرد که استان زنجان به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، همواره مورد توجه ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص رعایت مسائل زیستمحیطی بوده و تلاش بر این است تا چرخه توسعه صنعتی با حفاظت پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست همراه باشد.
