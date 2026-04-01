  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

موسوی: واحدهای صنعتی استان زنجان به صورت مداوم پایش می شود

زنجان- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: واحدهای صنعتی به طور مستمر توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان پایش میشوند تا وضعیت زیست‌محیطی آن‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی، پایش و نظارت مستمر بر واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح استان زنجان و شهرستان‌های تابعه با قاطعیت ادامه دارد.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان افزود: واحدهای صنعتی به طور مستمر توسط کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان پایش میشوند تا وضعیت زیست‌محیطی آن‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

موسوی افزود: این بازدیدهای میدانی شامل ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه‌هایی همچون مدیریت پسماند، کنترل آلایندگی هوا و پساب، و رعایت کلیه الزامات قانونی در حوزه حفاظت از محیط زیست است.

وی ادامه داد: در جریان این پایش‌ها، در صورت مشاهده هرگونه نواقص زیست‌محیطی یا عدم رعایت استانداردها، تذکرات لازم به مدیران واحدها ارائه شده و بر ضرورت رفع فوری موارد یادشده تأکید می‌گردد.

مدیر کل اداره‌حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست استان، گفت: نظارت‌ها با قوت ادامه یافته و با واحدهای متخلفی که نسبت به رفع نواقص اقدام نکنند، برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

موسوی افزود: این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که استان زنجان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، همواره مورد توجه ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص رعایت مسائل زیست‌محیطی بوده و تلاش بر این است تا چرخه توسعه صنعتی با حفاظت پایدار از منابع طبیعی و محیط زیست همراه باشد.

کد مطلب 6789263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها