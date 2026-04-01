به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، با بیان اینکه رزمندگان، ملت ایران و جبهه مقاومت هفت شکست را به آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کردند، اظهار داشت: دفاع هجومی رزمندگان، مردم و جبهه مقاومت برای شکست دشمن در پنج عرصه دیگر همچنان ادامه دارد.

سردار طلائی نیک ادامه داد: دشمن در تجزیه و سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران، تضعیف نیروهای مسلح، ایجاد انشقاق در حاکمیت ملی، ایجاد آشوب داخلی، باز کردن تنگه راهبردی هرمز و همچنین در کنار زدن مردم از میدان مقاومت و دفاع شکست سنگینی خورده است.

سخنگوی وزارت دفاع و نیروهای مسلح گفت: تکمیل مجازات دشمن اخذ غرامت یا انهدام معادل آن و تکمیل فرار نظامیان آمریکایی از منطقه و نابودی کامل پایگاه‌های آمریکایی و همچنین تضمین عدم جنگ مجدد علیه ایران و منطقه با حاکمیت میدانی و نبرد مشترک رزمندگان، مردم و جبهه مقاومت تا تسلیم کامل دشمن ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: ترور هر فرمانده، مقام و آحادی از مردم باعث قدرت و رزم بیشتر ملت ایران علیه دشمن شده است.

سردار طلائی نیک گفت: ارکان دستاوردها و پیروزی‌ها تاکنون و تکمیل پیروزی‌ها در آینده تا تسلیم کامل دشمن شامل ملت ایران، رزمندگان، حاکمیت یکپارچه، در میدان بودن دولت و جبهه مقاومت است این ارکان تضمین کننده و تامین کننده پیروزهای گذشته و آینده و شکست و تسلیم دشمن در روند جنگ خواهد شد.