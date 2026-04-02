  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۵

معاون تحقیقات وزیر بهداشت:

قدرت امروز ایران از دانش است؛ هشدار نسبت به هدف‌گیری مراکز علمی 

معاون وزیر بهداشت در مورد حمله دشمن به دانشگاه‌ها گفت:در حال حاضر قدرت ما در کشور مربوط به دانش ما است و به همین دلیل است که دشمن با شدت دانشگاه‌های ما را مورد حمله قرار می‌دهد.

شاهین آخوندزاده در گفتگو به خبرنگار مهر با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های علمی و درمانی کشور گفت: آنچه که در حال حاضر شاهد هستیم، بمباران مراکز درمانی بهداشتی نیروهای هلال احمر مراکز هلال احمر و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است. در یک ماه گذشته دو شرکت دارویی به صورت مستقیم و ده‌ها شرکت دارویی و شرکت پخش به صورت غیر مستقیم مورد حمله قرار گرفته‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این نشان می‌دهد که رژیم صهیونسیتی هیچ خط اخلاقی را رعایت نکرده و همه خط قرمزهای حقوق بشری را رد کرده است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به سابقه رژیم صهیونسیتی در عبور از خطوط قرمز گفت: این اقدامات البته به تاریخ رژیم صهیونسیتی از بدو تولد این رژیم منحوس برمی‌گردد. در جنگ غزه شاهد بودیم که ده‌ها بیمارستان را مورد حمله قرار دادند و تخریب کردند و در ایران هم این اقدام را انجام داده است.

این مقام مسئول با اشاره به حمله رژیم صهیونسیتی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی گفت: رژیم صهیونسیتی در حال حاضر بر تخریب دانشگاه‌ها تمرکز کرده است. برای مثال تاکنون دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه امام حسین و برخی مراکز تحقیقاتی مورد حمله قرار گرفته‌اند؛ همچنین مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تخریب شده‌اند.

وی ادامه داد: به طور کلی این رژیم می‌داند که تخریب کارخانه قابل بازسازی و ترمیم است ولی وقتی هسته اصلی یعنی دانش مورد حمله قرار می‌گیرد، در حقیقت هدف این است که یک لایه زیرین از بین برود.

آخوندزاده تاکید کرد: در حال حاضر قدرت ما در کشور، در حقیقت دانش ما است و به همین دلیل است که دشمن با شدت دانشگاه‌های ما را مورد حمله قرار می‌دهد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به سابقه برخی از اعضای هیئت در دوران جنگ تحمیلی گفت: از ۲۴ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خوشبختانه افراد زیادی سابقه حضور در جنگ تحمیلی را داشته‌اند، در این زمینه آب‌دیده شده‌اند و این تجربه را به نسل جوان منتقل کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد: انشالله با پایداری و با پشتکار ما بتوانیم خرابی‌هایی که ایجاد شده را ترمیم و برطرف کنیم و به رشد علمی که در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ داشتیم، برگردیم و با قدرت مسیر پیشرفت علمی‌ را ادامه دهیم.

کد مطلب 6789358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

