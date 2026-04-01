ابراز نگرانی یونسکو از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، یونسکو حملات علیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی را به صراحت محکوم میکند و هرگونه تهدید یا هدف قرار دادن عمدی چنین مؤسساتی را به عنوان وسیلهای برای انتقامجویی، با شدیدترین لحن رد میکند. مؤسسات آموزشی باید همچنان فضاهایی مختص به دانش و همکاری بینالمللی باقی بمانند.
یونسکو تلاشهای انجامشده برای تضمین ایمنی و تداوم آموزش عالی را ارج مینهد و از همه طرفها میخواهد که حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی بشردوستانه، بهویژه قطعنامه ۲۶۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، کاملاً احترام بگذارند.
