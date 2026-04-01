۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۹

ابراز نگرانی یونسکو از حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی بر دانشگاهها

یونسکو نگرانی عمیق خود را از تحولات اخیر که بر مؤسسات آموزش عالی در خاورمیانه تأثیر می‌گذارد، ابراز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، یونسکو حملات علیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی را به صراحت محکوم می‌کند و هرگونه تهدید یا هدف قرار دادن عمدی چنین مؤسساتی را به عنوان وسیله‌ای برای انتقام‌جویی، با شدیدترین لحن رد می‌کند. مؤسسات آموزشی باید همچنان فضاهایی مختص به دانش و همکاری بین‌المللی باقی بمانند.

یونسکو تلاش‌های انجام‌شده برای تضمین ایمنی و تداوم آموزش عالی را ارج می‌نهد و از همه طرف‌ها می‌خواهد که حداکثر خویشتن‌داری را به خرج دهند و به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه، به‌ویژه قطعنامه ۲۶۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، کاملاً احترام بگذارند.

زهرا سیفی

