به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی شب چهارشنبه در سیودومین شب از تجمع مردم بهاباد در مسجد امام سجاد علیه السلام محله مسکن مهر با تأکید بر اهمیت حضور فعال مردم در عرصههای اجتماعی و سیاسی، بر ضرورت ادامه حرکات اعتراضی علیه دشمنان تاکید کرد. وی با اشاره به فعالیتهای خصمانه آمریکا و صهیونیستها، گفت: شکست این دشمنان نه تنها نشانه قدرت ملت ماست، بلکه نمادی از همبستگی و اتحاد بین مردم و مسئولان است.
ابراهیمی افزود که اکنون زمان اتحاد و همبستگی است و دشمنان در تلاشاند تا با ایجاد تفرقه میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح، به اهداف خود دست یابند.
او بیان کرد: ما نمیتوانیم از حضور در خیابانها خسته شویم. مقاومت مستمر و حمایت از جبهههای حق، تنها راه رسیدن به پیروزی نهایی است.
وی سپس به روند مذاکرات و آتشبسها اشاره کرد و تصریح کرد: این جنگ با مذاکره یا آتشبس پایان نخواهد پذیرفت. تنها زمانی که مردم شاهد نابودی صهیونیستها توسط جبهه مقاومت و خروج کامل آنان از منطقه باشند، میتوان به آشتی پایدار امید داشت.
در ادامه این تجمع، ابراهیمی به اهمیت بیداری مسلمانان جهان و لزوم همکاری بین کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدات مشترک اشاره کرد.
وی همچنین به نقش رسانهها در افشای حقایق و آگاهی بخشی به مردم پرداخت و گفت: رسانهها باید با بررسی و تحلیل صحیح، صفوف ملت را مستحکمتر کرده و پیام مقاومت را به گوش جهانیان برسانند.
این سخنان نمایانگر عزم راسخ مردم بهاباد و احساس مسئولیت آنها در برابر شرایط کنونی است و نشان میدهد که ملت ایران با قدرت به مقاومت ادامه خواهد داد تا به اهداف خود برسد.
